Flora sai eurosarjas soodsa loosi

Valitsev Eesti meister Tallinna Flora peab kolmandasse eelringi jõudmiseks alistama Walesi meistri The New Saintsi ning läheb edu korral kolmandas ringis vastamisi Andorra meistri Inter Club d'Escaldesega.

Hetkel Premium liigas esikohal olev FCI Levadia mängib teises ringis Rootsi tippklubi Göteborgiga. Kui Rootsi klubi alistatakse kahe mängu kokkuvõttes, siis kohtutakse kolmandas eelringis kas Eesti koondislase Maksim Paskotši koduklubi Genti (Belgia) või Tšerkassõga (Ukraina).

Nõmme Kaljut ootab teises ringis ees vastasseis iirlaste Shelbourne'iga ning võidu korral mängitakse kolmandas ringis kas Vojvodina (Serbia) või Amsterdami Ajaxiga (Holland).

Paide Linnameeskond jätkab eurohooaega Zira (Aserbaidžaan) vastu ning võib seejärel vastamisi minna kas Santa Coloma (Andorra) või Viini Rapidiga (Austria).

Teise eelringi mängud toimuvad 21.-23. juulini ning kordusmängud 28.-30. juulini. Kolmanda eelringi mängud on kavas 6. ja 13. augustil.