X!

Levadia alistas Konverentsiliigas võõrsil 18-kordse Rootsi meistri

Jalgpall
FCI Levadia mängijad Göteborgile löödud väravat tähistamas
FCI Levadia mängijad Göteborgile löödud väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/TT NEWS AGENCY
Jalgpall

Jalgpalli Konverentsiliigas pakkus Eesti hõbedameeskond FCI Levadia teisipäeval suurepärase esituse, kui alistas võõrsil 18-kordse Rootsi meistri Göteborgi 2:1.

Tasavägisel avapoolajal pidas Levadia eelmisel hooajal Rootsi kõrgliigas neljanda koha saavutanud Göteborgiga hästi sammu, võõrustajad ei suutnud oma võimalusi ära kasutada ja hoopis Levadia nõelas kaks korda otsustavalt.

33. minutil võitis Bubacarr Tambedou vasakul äärel kahevõitluse, Levadia pääses kaks-üks rünnakusse ning Tambedou söödu realiseeris täpse löögiga Wendell. Sama mees sahistas võrku ka avapoolaja lisaminutil, kui keeras karistusala paremas nurgas palli endale vasaku jala peale ja saatis selle siis madalalt Göteborgi väravavahi esiposti kõrvale.

Göteborg alustas teist poolaega tempokalt, vaid mõni minut pärast avavilet suunas Adam Bergmark-Wiberg paremalt äärelt tulnud tsenderduse peaga posti ja seejärel pidi otsustavalt sekkuma Levadia puurivaht Karl Andre Vallner.

Levadia tuli aga Rootsi tippklubi survega hästi toime ja neil oli mitmeid võimalusi lüüa ka kolmas värav: Mihkel Ainsalu löögi penaltipunktilt suutis blokeerida Göteborgi kaitsja, Joao Pedro pealöögi mõnelt meetrilt tõrjus võõrustajate väravavaht ning Frank Liivaku tsenderdus tabas karistusalas kaitsja kätt, aga kohtunikud penaltit ei määranud.

Paraku sai Göteborg kohtumise teisel lisaminutil siiski ühe tabamuse kirja, kui vasakult äärelt tulnud madala tsenderduse saatis Abraham Nwankwo õnnetult oma võrku. Päris mängu lõpus sai Göteborgi kapten August Erlingmark veel punase kaardi.

Korduskohtumine toimub 30. juulil Tallinnas.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21.07

Käidita Thun viigistas Meistrite liigas Horvaatia tippklubiga

21.07

Levadia alistas Konverentsiliigas võõrsil 18-kordse Rootsi meistri

21.07

Endine Premium liiga mängija suri 26-aastaselt

21.07

Hispaania kõrgliiga juht tahab Infantino lahkumist: tema aeg on läbi

21.07

Flora jõudis Meistrite liiga mänguks Slovakkiasse ilma pagasita

21.07

Jalgpalli MM jõudis rahvusringhäälingu kanalite vahendusel üle 600 000 vaatajani

21.07

Argentina võib MM-i finaali järel puhkenud tüli eest saada karistuse

21.07

Messi MM-i finaali kaotusest: selle haava paranemine võtab aega

21.07

Hispaania jalgpallikoondist tervitas kodumaal ligi kaks miljonit fänni

20.07

ERR jalgpalli MM-il: Hispaania vutifännid kulutasid võidu nägemiseks kümneid tuhandeid

sport.err.ee uudised

21.07

Käidita Thun viigistas Meistrite liigas Horvaatia tippklubiga

21.07

Aron osaleb Ungari GP vabatreeningul

21.07

Noored Eesti sõitjad võtavad Rally Estonialt saadud kogemused Soome kaasa

21.07

ETV spordisaade, 21. juuli

21.07

Levadia alistas Konverentsiliigas võõrsil 18-kordse Rootsi meistri

21.07

Lapseootel Hanna Öberg paneb karjääri pausile

21.07

Endine Premium liiga mängija suri 26-aastaselt

21.07

Hispaania kõrgliiga juht tahab Infantino lahkumist: tema aeg on läbi

21.07

Evenepoel võitis Prantsusmaa velotuuril teise etapi järjest

21.07

Suri Norra spordilegend Olaf Tufte

21.07

Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

21.07

U-20 korvpallikoondis lõpetas EM-finaalturniiri võidukalt

21.07

Flora jõudis Meistrite liiga mänguks Slovakkiasse ilma pagasita

21.07

Jalgpalli MM jõudis rahvusringhäälingu kanalite vahendusel üle 600 000 vaatajani

21.07

F1 kohtunikud põhjendasid Hamiltoni karistust ja Leclerci otsust

21.07

Vaughters: öised dopingutestid oleksid meid vahele võtnud

21.07

Lehis ja Eesti epeekoondised alustavad MM-i

21.07

Rakvere külje all selgusid Euroopa parimad mudelautode sõitjad Uuendatud

21.07

Pirital selgusid rannatennise Eesti meistrid

21.07

Jeets lõpetas Misano etapi teise kohaga ja jätkab tiitliheitluses

loetumad

21.07

Argentina võib MM-i finaali järel puhkenud tüli eest saada karistuse

21.07

Suri Norra spordilegend Olaf Tufte

21.07

Hispaania jalgpallikoondist tervitas kodumaal ligi kaks miljonit fänni

21.07

Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

20.07

Suri Inglismaa jalgpallilegend Kevin Keegan

20.07

Mbappe sai esimeseks mängijaks, kes on võitnud MM-i parima väravaküti tiitli kahel korral

20.07

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks

21.07

Vaughters: öised dopingutestid oleksid meid vahele võtnud

20.07

Võiduvärava autor Torres: mind kritiseeriti kogu MM-i vältel

20.07

Hispaania hõivas FIFA edetabelis esikoha, Norra tegi vägeva tõusu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo