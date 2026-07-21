Levadia alistas Konverentsiliigas võõrsil 18-kordse Rootsi meistri

Tasavägisel avapoolajal pidas Levadia eelmisel hooajal Rootsi kõrgliigas neljanda koha saavutanud Göteborgiga hästi sammu, võõrustajad ei suutnud oma võimalusi ära kasutada ja hoopis Levadia nõelas kaks korda otsustavalt.

33. minutil võitis Bubacarr Tambedou vasakul äärel kahevõitluse, Levadia pääses kaks-üks rünnakusse ning Tambedou söödu realiseeris täpse löögiga Wendell. Sama mees sahistas võrku ka avapoolaja lisaminutil, kui keeras karistusala paremas nurgas palli endale vasaku jala peale ja saatis selle siis madalalt Göteborgi väravavahi esiposti kõrvale.

Göteborg alustas teist poolaega tempokalt, vaid mõni minut pärast avavilet suunas Adam Bergmark-Wiberg paremalt äärelt tulnud tsenderduse peaga posti ja seejärel pidi otsustavalt sekkuma Levadia puurivaht Karl Andre Vallner.

Levadia tuli aga Rootsi tippklubi survega hästi toime ja neil oli mitmeid võimalusi lüüa ka kolmas värav: Mihkel Ainsalu löögi penaltipunktilt suutis blokeerida Göteborgi kaitsja, Joao Pedro pealöögi mõnelt meetrilt tõrjus võõrustajate väravavaht ning Frank Liivaku tsenderdus tabas karistusalas kaitsja kätt, aga kohtunikud penaltit ei määranud.

Paraku sai Göteborg kohtumise teisel lisaminutil siiski ühe tabamuse kirja, kui vasakult äärelt tulnud madala tsenderduse saatis Abraham Nwankwo õnnetult oma võrku. Päris mängu lõpus sai Göteborgi kapten August Erlingmark veel punase kaardi.

Korduskohtumine toimub 30. juulil Tallinnas.