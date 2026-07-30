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Rannajalgpallikoondis tunnistas Euroliigas Taani paremust

Jalgpall
Eesti rannakoondise koosseis mängus Taaniga.
Eesti rannakoondise koosseis mängus Taaniga. Autor/allikas: Beach Soccer Worldwide
Jalgpall

Eesti rannajalgpallikoondise jaoks jätkus Moldovas peetav Euroliiga põhiturniir neljapäeval kohtumisega Taani vastu, kellele jäädi alla tulemusega 2:6.

Kohtumise alguses haaras initsiatiivi Taani, kes kasutas aktiivselt väravavahti rünnakute ülesehitamisel. See tõi neile kiiresti edu – 9. minutiks oli väravavaht Gustav Ravn Madsen kirja saanud kübaratriki. Eesti avas oma väravaarve 10. minutil, kui kiire küljesisseviske järel kombineerisid omavahel Erol Kigaste ja Juhan Lilleorg ning viimane saatis palli kahe Taani mängija vahelt võrku, vahendab jalgpall.ee.

Teisel kolmandikul Taani surve jätkus. Kohe perioodi alguses löödi neljas värav lati alla ning 14. minutil kasvatati ühepuutelise söödumängu järel edu viieväravaliseks. Kolm minutit hiljem vormistati käärlöögist ka kohtumise kuues tabamus.

Viimasele kolmandikule mindi vastu Taani viieväravalises eduseisus ning vastased vähendasid tempot. Eesti sai rohkem palliga mängida, kuid Taani kaitset oli keeruline murda ning ohtlike löögikohtadeni jõuda. Kohtumise lõppfaasis teenis Eesti mitu nurgalööki, ent neist väravat ei sündinud. Viimase sõna ütles siiski Eesti: neli sekundit enne lõpuvilet saatis Rasmus Munskind palli võrku ja vormistas lõppseisuks 2:6.

Lisaks Taanile kuuluvad Eesti alagruppi Ukraina ja Saksamaa. Esimeselt saadi turniiri avapäeval kirja 1:5 kaotus, alagrupiturniir lõpetatakse reedel, 31. juulil kohtumisega Saksamaa vastu. Avavile kõlab kell 13.30 ning mängu otsepilti vahendab beachsoccertv.com.

Toimetaja: Henrik Laever

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