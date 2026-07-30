Marcus Viks sai Portugalis 11. koha

Paco de Arcose rannas astus võistlustulle ligi 250 sportlast 31 riigist ning võisteldi 500-meetrisel rannasprindi distantsil täiskasvanute ja alla 19-aastaste ühe- ning paarisaerulistel kahepaatidel, vahendab Soudeliit.ee.

Meeste ühepaadil tagas kolme Eesti sportlase seast pääsu 16 parema väljalangemisringi Marcus Viks. Esimeses ajasõidus 32. ja teises kaheksanda tulemuse saanud Eesti parimaid meresõudjaid sai 66 osaleja konkurentsis 11. koha. Ken-Markus Üle saavutas 26. ja Robin Hunt 41. koha.

Eesti meresõudmise peatreeneri Elar Jaaksoni sõnul oli esimest aastat täiskasvanute seas võistleva Viksi tulemus muljetavaldav.

"Marcus näitas küpset ja tehniliselt head sõitu, kaotades eelmise aasta maailmameistrivõistluste hõbemedalistile väga napilt," ütles Jaakson.

Alla 19-aastaste noormeeste ühepaadil jõudsid 16 parema sekka nii Steven Runin kui ka Taaniel Antons, kes said kokkuvõttes vastavalt 15. ja 16. koha.

Runin võistles koos Nele Lohuga ka U-19 vanuseklassi segapaarisaerulisel kahepaadil. Eesti paatkond jõudis 16 parema sekka, kuid pidi seejärel tunnistama Hispaania paatkonna paremust. Kokkuvõttes saavutas Eesti paar 15. kohta.

Lohk tegi kaasa ka neidude ühepaadil, kus sai kahes ajasõidus vastavalt 16. ja 13. tulemuse ning lõpetas võistluse 21. kohaga.

Täiskasvanute segapaarisaerulisel kahepaadil esindasid Eestit Marcus Viks ja Liisa-Marie Lääne, kellel ei õnnestunud 16 parema hulka pääseda ning kokkuvõttes saadi 22. koht.

Lääne võistles ka naiste ühepaadil, kus lõpetas 28. kohaga.

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Jaaksoni sõnul sõitis Eesti võistkond Portugali eesmärgiga tutvuda ka kohalike tingimuste ja võistluste korraldusega enne 2027. aastal sealsamas peetavaid rannasprindi maailmameistrivõistlusi, kus jagatakse pääsmeid 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudele.

"Pärast mõningaid tehnilisi muudatusi suutsid praktiliselt kõik sportlased oma sõitu märgatavalt parandada. See näitas, et kõik toimis ning sportlased kohanesid keeruliste tingimustega kiiresti," sõnas Jaakson.

Järgmine rahvusvaheline rannasprindivõistlus, kus eestlased on võistlustules, toimub 8.–9. augustil Leedus.