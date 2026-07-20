Eesti võõrustab laskespordi maailmameistrivõistlusi

Võistlused toimuvad Saku Spordikeskuses, kus lastakse 10 m harjutusi ning Kaitseliidu Männiku lasketiirus, kus lastakse 50 m harjutusi. Kokku tehakse üle 300 stardi, võistlejaid saabub Eestisse 16 riigist ning Eesti laskureid on võistlustules kolm. Võistlused algavad teisipäeval, 21. juulil ja lõppevad laupäeval, 25. juulil.

Lisaks liikuva märgi maailmameistrivõistlustele toimuvad sel aastal Eestis veel ka Põhjamaade meistrivõistlused, mis viiakse läbi Elvas ja Otepääl ning Euroopa meistrivõistlused U-18 vanuseklassile, mis toimuvad Kaitseliidu Männiku lasketiirus.