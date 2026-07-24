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Klopp saab Saksamaa koondise peatreeneriks

Jalgpall
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpall

Saksamaa jalgpalli rahvusmeeskonna uueks peatreeneriks saab Liverpooli Euroopa klubijalgpalli tippu viinud Jürgen Klopp.

Saksamaa koondis läks äsja Põhja-Ameerikas toimunud maailmameistrivõistlustele kõrgete ootustega ning teenis kahe võidu ja ühe kaotusega oma alagrupis esimese koha, aga langes konkurentsist juba 1/16-finaalis, kui penaltiseerias jäädi alla Paraguayle.

Pärast turniiri lõppu astus koondist alates 2023. aasta sügisest juhendanud Julian Nagelsmann ametist tagasi. Koheselt kerkis üheks peamiseks kandidaadiks Klopp ning Saksamaa jalgpalliliit kinnitaski reedel, et 59-aastane sakslane võtab koondise juhtimise üle.

"Ükski asi ei ühenda sakslasi nagu jalgpallikoondis, just seepärast on see amet minu jaoks nii tähtis," ütles Klopp pressikonverentsil. "Ootan põnevusega töö tegemist. Läheneme sellele alandlikult ja kannatlikult ning arendame meeskonna, mis võitleb üksteise eest, naudib mängimist ja toob oma riigi inimestele uhkust."

"Ma ei tee seda tööd enda jaoks, teen seda teie jaoks," pöördus Klopp meedia poole. "Kuigi nägin, kuidas te kohtlesite Julian Nagelsmanni ja Thomas Tuchelit, ikka teen seda tööd. Ma lahkun ametist kohe, kui te mind enam ei taha. Kui alaliit ütleb, et ma olen halb, lahkun. Kui te käitute halvasti ja ei jäta mu pere rahule, lahkun. Kritiseerige mind näost näkku, heameelega saan paremaks."

"Jürgen Klopp lõpetab pärast koondist karjääri, ideaalis on see amet minu karjääri tipphetk," lisas treener.

Klopp alustas oma treenerikarjääri 2001. aastal Mainzis, kelle eest käis ise mängijana väljakul enam kui 300 kohtumises. 2008. aastal sai temast Dortmundi Borussia peatreener ning Kloppi juhendamisel tuldi kahel korral Saksamaa meistriks, 2012-13 hooajal saadi Meistrite liiga finaalis Müncheni Bayernilt kaotus. 2015. aasta sügisel kolis Klopp Liverpooli, kellega võitis 2019. aastal Meistrite liiga ning 2019-20 hooajal Inglismaa meistritiitli. Klopp lahkus Liverpooli peatreeneri ametist pärast 2023-24 hooaega, misjärel sai temast Red Bulli jalgpalliosakonna ülemaailmne juht.

Saksamaa kohtub 24. septembril Rahvuste liigas Hollandiga, peatreeneri leping kehtib 2030. aasta MM-i lõpuni.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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