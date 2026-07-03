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Nagelsmann lahkus Saksamaa koondise eesotsast

Jalgpall
Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Uwe Kraft
Jalgpall

Saksamaa jalgpallikoondise peatreener Julian Nagelsmann astus ebaõnnestunud maailmameistrivõistluste finaalturniiri järel kohalt tagasi.

"Saksamaa jalgpalliliit tänab Julian Nagelsmanni tema töö eest alates 2023. aasta septembris," teatas alaliidu president Bernd Neuendorf avalduses.

"Teda iseloomustab suur pühendumus ja erakordne ambitsioon. Julian Nagelsmann on ka äärmiselt vastutustundlik ja siiras inimene, keda me kõik hindame."

Hansi Flicki järel sellele positsioonile astunud Nagelsmann juhendas Saksamaad 2024. aasta kodusel EM-finaalturniiril, kus jäädi veerandfinaalis lisaaja järel alla hilisemale Euroopa meistrile Hispaaniale.

Tänavusel MM-finaalturniiril alustati suure 7:1 võiduga Curacao üle ja alistati järgmises voorus ka Elevandiluurannik 2:1. Järgmisena kaotati Ecuadorile 1:2, aga selleks hetkeks oli alagrupi võit juba tagatud.

1/16-finaalis tuli minna vastamisi teise Lõuna-Ameerika koondise Paraguayga, kellega läks asi penaltiseeriani, kus kuuest lööjast eksis kolm ja nõnda kaotati kogu seeria 3:4. Eelnev normaal- ja lisaaeg oli lõppenud 1:1.

Enne koondise etteotsa asumist oli Nagelsmann jõudnud hoolimata peatreeneri jaoks suhteliselt noorest heast täita seda positsiooni ka Hoffenheimis, RB Leipzigis ja Müncheni Bayernis.

Toimetaja: Siim Boikov

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