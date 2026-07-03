Saksamaa jalgpalliliit soovib Kloppi koondise uueks peatreeneriks

DFB otsustasJulian Nagelsmanniga koostöö lõpetada pärast Saksamaa varajast väljalangemist maailmameistrivõistluste 1/16-finaalis. Neljakordne maailmameister kaotas Paraguayle penaltiseerias.

"Uue peatreeneri ametisse nimetamise osas alustab DFB juhtkond nüüd läbirääkimisi Jürgen Kloppiga. Ta on juba andnud märku oma valmisolekust see amet vastu võtta," teatas DFB.

Klopp töötab praegu Red Bulli jalgpalli rahvusvahelise juhina ning on MM-il tegutsenud Saksamaa televisiooni eksperdina. Viimastel päevadel andis ta märku, et kaaluks pakkumise korral Saksamaa koondise peatreeneri ametisse asumist.

Klopp juhendas aastatel 2015–2024 aastatel Liverpooli, kellega võitis muu hulgas Inglismaa kõrgliiga ja Meistrite liiga. Enne seda viis ta Dortmundi Borussia kahel korral Saksamaa meistriks ning võitis klubiga ka Saksamaa karika.

Alates 2023. aastast Saksamaa koondist juhendanud Nagelsmanni leping oleks kehtinud 2028. aastani. Pärast kaotust Paraguayle ütles ta, et soovib peatreenerina jätkata, kuid DFB otsustas pärast juhtkonna kohtumist koostöö lõpetada.

"Minu suurim prioriteet on alati olnud meeskonna edu. Pärast nii valusat pettumust väärib koondis võimalust uueks alguseks," ütles Nagelsmann DFB avalduses.