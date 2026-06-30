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Saksamaa peatreener: me ei kuulu enam tippkoondiste hulka

Jalgpalli MM
Julian Nagelsmann.
Julian Nagelsmann. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Saksamaa jalgpallikoondist tabas kolmandat MM-finaalturniiri järjest krahh. Peatreeneri Julian Nagelsmanni arvates sakslastel enam maailma tippude hulka asja ei ole.

Saksamaa kaotas 1/16-finaalis 1:1 viigiga lõppenud normaal- ja lisaaja järel penaltiseerias Paraguayle. Kui Paraguay jaoks oli tegu märgilise võiduga, mille puhul kuulutas riigi president Santiago Pena teisipäeva riiklikuks pühaks, siis Saksamaa jaoks oli see täielik ebaõnnestumine. Neljakordne maailmameister langes kolmandat MM-finaalturniiri järjest enne 16 parema sekka jõudmist konkurentsist välja. 

"Sellisest esitusest ei piisa Saksa jalgpalli jaoks. See on meie jaoks kolmas järjestikune kiire väljalangemine, seega me ei kuulu enam tippkoondiste hulka. Olen pettunud," ütles Nagelsmann mängujärgsel pressikonverentsil.

Nagelsmann pidi korduvalt tõrjuma teravaid küsimusi tema tuleviku kohta rahvuskoondise peatreenerina. Ta sõlmis eelmise aasta alguses uue lepingu, mis kestab kuni 2028. aasta EM-finaalturniiri lõpuni. Ebaõnnestunud MM-ist hoolimata loodab Nagelsmann, et saab ametis jätkata.

"Kui DFB [Saksamaa jalgpalliliit] soovib seda, siis ma kindlasti jätkan. Ma ei ole selline inimene, kes häda korral põgeneb," märkis ta. "Kui täna korraldataks Saksamaal küsitlus, siis tean, et minust ei räägitaks positiivselt. Aga jalgpallis mõnikord võidad ja mõnikord kaotad. Nii on see alati olnud. Me ei suutnud MM-il piisavalt palju saavutada, et inimesed saaksid rõõmustada. Olen veendunud, et me olime võimelised rohkemaks."

Saksamaa jalgpalliajakirjanik Raphael Honigstein usub, et Nagelsmanni ametiaeg saab läbi. "Ma ei taha kõlada küünilisena või sarkastilisena, aga võidu korral oleksime teeninud õiguse saada Prantsusmaalt keretäie," ütles ta BBC-le. "Väljalangemine ise ei ole midagi hullu, kuid mitte sellisel viisil Paraguay vastu. Seetõttu ei jää see kaotus tagajärgedeta või järelmõjudeta. Kui vaadata kogu turniiri, siis Saksamaa mängis halvasti. Nagelsmann jättis mitmeid olulisi otsuseid tegemata. Tal on väga raske seda üle elada. Ma kardan, et tema aeg on läbi."

Endise rahvuskoondislase Thomas Hitzlspergeri arvates on sakslased kaotanud oma erilise aura, mis hirmutas teisi koondiseid. "Teised austavad meid, kuid nad enam ei karda meid," nentis ta. "Kui tulime 2014. aastal maailmameistriks, siis olid meil nii suurepärased mängijad kui ka võidutahe. Nüüdseks on meie fookus nihkunud ainult ilusa jalgpalli mängimisele. Me peame hakkama seda probleemi lahendama juba noorte tasandil. Mis on jalgpalli mõte? Loomulikult võitmine."

Saksamaast jagu saanud Paraguay kohtub 4. juulil Philadelphias Prantsusmaa ja Rootsi vahelise mängu võitjaga.

Toimetaja: Henrik Laever

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