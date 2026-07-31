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Schmidt asendab Jürgen Kloppi Red Bulli globaalse jalgpalli juhina

Jalgpall
Roger Schmidt
Roger Schmidt Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Maciej Rogowski
Jalgpall

Red Bull teatas reedel, et ettevõtte uueks globaalse jalgpalli juhiks saab sakslane Roger Schmidt, kes vahetab selles ametis välja Jürgen Kloppi.

Schmidt lahkub septembri lõpus Jaapani J-liiga globaalse spordidirektori ametist ning alustab Red Bullis tööd 1. oktoobril. Ettevõttega sõlmis ta pikaajalise lepingu.

"Ootan seda uut väljakutset väga ja olen uhke, et saan taas Red Bulli perekonda kuuluda. Red Bulli klubid on ambitsioonikad ning keskenduvad noorte mängijate arendamisele ja tippjalgpallile. Just see teeb selle töö minu jaoks väga põnevaks," ütles Schmidt.

Schmidt on Red Bullis varemgi töötanud. Ta juhendas aastatel 2012–2014 RB Salzburgi, enne kui siirdus Saksamaa klubisse Leverkuseni Bayer. Viimati oli ta Portugali tippklubi Benfica peatreener, kust lahkus 2024. aasta augustis.

Uues ametis hakkab Schmidt vastutama Red Bulli jalgpalliklubide tegevuse eest. Nende hulka kuuluvad näiteks RB Leipzig, RB Salzburg, Leeds United ja Paris FC.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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