Zahovaiko: poisid andsid kõik, nad olid võistluslikud kuni lõpuni välja

Konverentsi liiga teise eelringi esimeses mängus kodus Walesi meistrit The New Saintsi 1:0 võitnud Flora oli väravateta viigiga võõrsil võidus kinni veel normaalaja lõpuminutil. Ent siis pääses vastane ootamatult löögile ja sai värava kirja ning mäng läks lisaajale.

"Mäng oli emotsionaalne. Kindlasti see, et lasime vastasel mitte kuskilt lüüa selle värava lõpuminutitel, see tegi olukorra natuke kurvaks. Sellel hetkel vastane pigem ei olnud enam ohtlik," sõnas Flora peatreener Konstantin Vassiljev.

Kuna ka lisaaja 30 minutit kulgesid väravateta, tuli hakata penalteid lööma. Evert Grünvald Flora väravas tõrjus kohe vastase esimese katsetuse ja kuigi Floral kolmandana lööma läinud Tony Varjundi penalti läks samuti tõrjumisele, eksis seejärel kohe ka vastaste kolmas penaltilööja, Flora aga enam mitte ja nii kindlustati edasipääs kolmandasse ringi.

"Esiteks alustame sellest, et peame koju jõudma ja alustame taastumist ja samas meil on pühapäeval juba mäng Harjuga, peame kuidagi selleks mänguks ka valmistuma, füüsiliselt ja emotsionaalselt, see ei ole lihtne, see on väljakutse, aga see on jälle üks paratamatus, millega peame lihtsalt leppima," märkis Flora juhendaja.

Kolmandas eelringis ootab ees Andorra meister Inter d'Escaldes, kellega esimene mäng peetakse neljapäeval võõrsil. "Kas me millelegi konkreetsele paneme rõhku, see tuleb välja vastase analüüsist, kus neil nõrgemad ja tugevamad kohad. Olukordade realiseerimine oli kindlasti nende kahe mängu jooksul see üks koht, kus peame juurde panema, kui tahame, et need mängud läheks meie kasuks," ütles Vassiljev.

FCI Levadia kohtumine Göteborgiga otsustati lisaajal. Normaalajal jäädi Rootsi klubile 0:1 alla, lisaajal lõid vastased veel kaks väravat ja kuigi Levadia vastas päris mängu lõpus ka ühega, selleks edasipääsuks seekord ei piisanud.

"Poisid andsid kõik. Ma nägin seda, ma tean, mis on meie võimekus täna ja poisid olid täna väga võitluslikud kuni lõpuni välja," kiitis oma hoolealuseid Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.

Mängu kangelaseks tõusis väravasuul kaks penaltitõrjet teinud puurivaht Karl Andre Vallner. "Vahet ei ole, mis sa väravas teed – kui sa kaotad, siis kaotad, meeskond võidab, meeskond kaotab. Mingit head tunnet küll sees ei ole praegu. Kahju nagu... ei mänginud oma taset välja. Esimeses mängus mängisime kindlasti oma taseme välja, see mäng natuke jäi vajaka," tõdes Vallner.

Lisaks Florale jätkab eurosarjas veel Paide linnameeskond, kes kohtub kolmanda eelringi avamängus Viini Rapidiga järgmisel neljapäeval Tallinnas A Le Coq Arenal.