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Oks pälvis MM-i Challenge klassi võistlusel viienda koha

Jalgrattasport
Ryan Oks
Ryan Oks Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit
Jalgrattasport

Austraalias Brisbane'is maailmameistrivõistluste raames toimuvatel Challenge klasside võistlusel pälvis Ryan Oks B9 klassis viienda koha.

Oks pääses kaheksandik- ja veerandfinaalist edasi esimesena. Poolfinaalist tagas ta edasipääsu kolmandana. Finaalsõidus lõpetas eestlane viiendana, vahendab ejl.ee.

"Päev oli päris raske, aga ma andsin endast parima ning olen väga rahul enda sõiduga. Samuti olen väga õnnelik oma tulemuse üle, sest konkurents oli väga tugev," lausus Oks.

Võistlustel teenis esikoha austraallane Archer Zwoerner. Teise koha sai prantslane Gaetan Payet. Talle järgnesid kanadalane Jasper Han, austraallane Nash Lucas ja Oks.

Toimetaja: Lisette Holst

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