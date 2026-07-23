Oks pälvis MM-i Challenge klassi võistlusel viienda koha

Oks pääses kaheksandik- ja veerandfinaalist edasi esimesena. Poolfinaalist tagas ta edasipääsu kolmandana. Finaalsõidus lõpetas eestlane viiendana, vahendab ejl.ee.

"Päev oli päris raske, aga ma andsin endast parima ning olen väga rahul enda sõiduga. Samuti olen väga õnnelik oma tulemuse üle, sest konkurents oli väga tugev," lausus Oks.

Võistlustel teenis esikoha austraallane Archer Zwoerner. Teise koha sai prantslane Gaetan Payet. Talle järgnesid kanadalane Jasper Han, austraallane Nash Lucas ja Oks.