Shein tegi Portsmouthis debüüdi, Hein alustas Werderi väravas

Shein sekkus kohtumisse 61. minutil, kui Portsmouth oli 0:1 kaotusseisus. Kodumeeskond jõudis 77. minutil Brandon Downey tabamusest viigini ning sellega kohtumine ka lõppes, vahendas Soccernet.ee.

Saksamaa kõrgliigaks valmistuv Bremeni Werder alistas samal ajal kontrollmängus viienda liiga klubi Verdeni 6:2. Eesti koondise väravavaht Karl Jakob Hein kuulus Werderi algkoosseisu ja mängis ainult avapoolaja. Selle jooksul jõudsid vastased talle ühe värava lüüa nurgalöögi järel.

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