Shein tegi Portsmouthis debüüdi, Hein alustas Werderi väravas
Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Shein sai esimesed mänguminutid Inglismaa esiliigaklubi Portsmouthi särgis, kui tema uus koduklubi viigistas kontrollmängus Bristol Roversiga 1:1.
Shein sekkus kohtumisse 61. minutil, kui Portsmouth oli 0:1 kaotusseisus. Kodumeeskond jõudis 77. minutil Brandon Downey tabamusest viigini ning sellega kohtumine ka lõppes, vahendas Soccernet.ee.
Saksamaa kõrgliigaks valmistuv Bremeni Werder alistas samal ajal kontrollmängus viienda liiga klubi Verdeni 6:2. Eesti koondise väravavaht Karl Jakob Hein kuulus Werderi algkoosseisu ja mängis ainult avapoolaja. Selle jooksul jõudsid vastased talle ühe värava lüüa nurgalöögi järel.
Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas