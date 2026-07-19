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Shein tegi Portsmouthis debüüdi, Hein alustas Werderi väravas

Jalgpall
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Iisrael
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Iisrael Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Shein sai esimesed mänguminutid Inglismaa esiliigaklubi Portsmouthi särgis, kui tema uus koduklubi viigistas kontrollmängus Bristol Roversiga 1:1.

Shein sekkus kohtumisse 61. minutil, kui Portsmouth oli 0:1 kaotusseisus. Kodumeeskond jõudis 77. minutil Brandon Downey tabamusest viigini ning sellega kohtumine ka lõppes, vahendas Soccernet.ee.

Saksamaa kõrgliigaks valmistuv Bremeni Werder alistas samal ajal kontrollmängus viienda liiga klubi Verdeni 6:2. Eesti koondise väravavaht Karl Jakob Hein kuulus Werderi algkoosseisu ja mängis ainult avapoolaja. Selle jooksul jõudsid vastased talle ühe värava lüüa nurgalöögi järel.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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