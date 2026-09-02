Shein pääses väljakule mängu lõpus, aga Portsmouth kaotas jälle

Alates sellest hooajast tugevas Inglismaa esiliigas palliv Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Shein oli esimest korda pingil, kui Portsmouth võõrustas Mart Poomi kunagist tööandjat Derby Countyt.

Derby võitis kohtumise 17. ja 62. minuti väravatest 2:0. Keskväljamees Shein sekkus mängu alles 72. minutil, proovides tulekahjut kustutada, ent tulutult, kirjutab Soccernet.ee.

Portsmouthi hooaeg on alanud keeruliselt, kui võidurõõmu on seni tuntud vaid teises voorus, kus alistati Lincoln City, kolmel juhul on tunnistatud aga vastase paremust. Kolme punktiga leitakse end tabelist üles 20. kohalt.

Nikita Komissarov koges Leedu esiliigaklubi Kretinga Minija särgis häid emotsioone, kui kohalike karikavõistluste poolfinaalis alistati 3:2 liigarivaal Dainava. Täismängu kirja saanud poolkaitsja Komissarov tegi 79. minutil eeltöö võiduväravale.