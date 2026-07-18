Hambidge jooksis Soomes taas Eesti rekordi
Eesti kergejõustiklane Viola Hambidge jooksis Soomes toimuvatel Lappenranta mängudel 400 meetrit tõkkeid rahvusrekordit tähistava ajaga 56,00.
Sellega ületas mõne päeva eest 20-aastaseks saanud Hambidge oma juunis püstitatud senise rekordi 22 sajandikuga. Eelnevalt oli selle distantsi Eesti rekord 56,56 püsinud 13 aastat Maris Mägi nimel.
Hambidge teenis Soomes ka esikoha, edestades teisena lõpetanud soomlannat Heidi Salmineni 0,80 sekundiga.
Toimetaja: Siim Boikov