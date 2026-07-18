Hambidge jooksis Soomes taas Eesti rekordi

Sellega ületas mõne päeva eest 20-aastaseks saanud Hambidge oma juunis püstitatud senise rekordi 22 sajandikuga. Eelnevalt oli selle distantsi Eesti rekord 56,56 püsinud 13 aastat Maris Mägi nimel.

Hambidge teenis Soomes ka esikoha, edestades teisena lõpetanud soomlannat Heidi Salmineni 0,80 sekundiga.