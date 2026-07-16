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Levadia ja Paide tagasid kindla võiduga Konverentsiliigas edasipääsu

Jalgpall
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Jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga: Tallinna FCI Levadia - Caernarfon
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Jalgpall

Paide Linnameeskond ja Tallinna FCI Levadia lõid jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga esimese eelringi kordusmängus mitu vastuseta väravat ning tagasid edasipääsu teise ringi.

Walesis toimunud avamängus Caernarfonile viis vastuseta väravat löönud Levadia alustas A. Le Coq Arenal toimunud korduskohtumist kiirelt, kui Enock Otoo juba neljandal minutil jala valgeks sai. 21. minutil tegi skoori ka Wendell ning 33. minutil realiseeris Joao Pedro 11 meetri pealt, viies Levadia riietusruumi 3:0 eduseisul.

70. minutil jõudis tabamuseni ka Bubacarr Tambedou ning 89. minutil lõi Mihkel Ainsalu ka viienda ning Levadia teenis kahe mängu kokkuvõttes ülimalt kindla 10:0 võidu.

"Päike paistis, ilm oli ilus, muru oli hea ja tulemus Euroopas on super!" ütles Frank Liivak ERR-ile. "Mingil määral oli pinge madalam. Meie eesmärk oli oma mängu veelgi kiiremaks saada. Teame, et rootslased on klass omaette, seal sellest mängust ei piisa. Meie eesmärk oli pall kiiremini liikuma saada, mängu algusest mäng enda kätte saada. Õnnestusime väga hästi."

Levadia kohtub teises eelringis mullu Rootsi kõrgliigas neljanda koha saanud Göteborgiga. "Järgmine mäng on teisipäeval, see on juba varsti peal," sõnas Liivak. "Vastane on hoopis teisest puust, aga ei midagi võimatut. Saime hea emotsiooni ja selle pealt on alati parem minna."

Leedu klubi Hegelmanniga avamängus 1:1 viigi välja mänginud Paide Linnameeskond läks neljapäeval Pärnu Rannastaadionil juhtima 17. minutil, kui Modou Sohna skoori avas. Poolajapausiks suudeti edu kahekordistada, kui Abdourahman Badamosi teise tabamuse kirja sai. Teisel poolajal kontrollis Paide mängutempot ning võidule pani punkti Kristofer Piht, kelle 69. minuti tabamus vormistas Eesti klubile kindla 3:0 võidu.

Paide Linnameeskond kohtub teises eelringis Aserbaidžaani klubi Ziraga, kes alistas grusiinide Kutaisi Torpedo kahe mängu kokkuvõttes 6:0. Meistrite liigast välja langenud Tallinna FC Flora läheb Konverentsiliiga teises eelringis vastamisi Walesi klubiga The New Saints.

Teise eelringi esimesed kohtumised toimuvad 21. ja 23. juulil, korduskohtumised 30. juulil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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