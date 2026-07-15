Kergejõustikuliit ja EBU avaldasid juhised naissportlaste seksualiseerimise ennetamiseks

Euroopa Kergejõustikuliit ja Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) tutvustasid teisipäeval suuniseid, mille eesmärk on vältida naissportlaste seksualiseerimist kaameranurkade ja korduste abil.

Suunised põhinevad sportlaste tagasisidel, mille kohaselt võivad teatud kaameravõtted tekitada ebamugavust ning juhtida tähelepanu eemale nende sportlikult soorituselt.

"Filmimissuuniste väljatöötamine on oluline samm selle suunas, et kaotada meie spordis nasite kahjulik kujutamine, säilitades samal ajal tehnilise tipptaseme," ütles Euroopa Kergejõustikuliitude president Dobromir Karamarinov.

Ringhäälinguorganisatsioonidel soovitatakse vältida pikki lähivõtteid konkreetsetest kehaosadest, madala nurga alt filmitud vaateid sportlaste tagant või alt ning aegluubis kordusi, mis ei aita kaasa spordiürituse mõistmisele.

Suuniste eesmärk on tagada, et kajastus keskenduks jätkuvalt sportlikule sooritusele ja vähendada ohtu, et videomaterjal kontekstist välja rebitakse ning sobimatult veebis jagatakse.