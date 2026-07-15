Eesti maastikurattur tuli Austrias kolmandaks

Festivalil peeti viis võistlust ning iga võistluse koht muudeti punktideks. Kokkuvõttes kõige väiksema punktiskooriga sportlane võitis. Meesjuunioride seas oli parim slovakk Viliam Balog (15 punkti). Talle järgnesid hollandlane Quinn Schmitz (29) ja Kajo (47). Kajo kohad etappidelt olid 11., 14., 6., 7. ja 9., vahendab EJL.ee.

"Tunne läks nädala jooksul pigem paremaks, aga ei olnud see, mida ootasin. Samas oli piisavalt stabiilne sõitmine, mis tõi tuuri kokkuvõttes kolmanda koha," ütles Kajo.

Lisaks Kajole olid eestlastest veel võistlemas Porter Racingu klubi noored Mihkel Arro, Marten Konga ja Tarvi Tuisk.

Naisjuunioride klassis sai Loore Lemloch neljanda koha (64 punkti). Tema kohad etapiti olid 19., 18., 5., 10. ja 12. Kolm paremat olid rootslanna Molly Evaldsson (42), hollandlanna Jill Scmitz (55) ja türklanna Nazife Tuncel (61).