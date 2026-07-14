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Eesti koondislane Shein võeti Inglismaa esiliigaklubisse

Jalgpall
Rocco Robert Shein
Rocco Robert Shein Autor/allikas: Portsmouth FC
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Shein jätkab karjääri Inglismaal, liitudes Inglismaa esiliigas mängiva Portsmouthiga. Klubi teatas esmaspäeva õhtul, et sõlmis eestlasega kolmeaastase lepingu.

Portsmouth tõi Sheini enda ridadesse Norra kõrgliigaklubist Fredrikstad. Üleminekusumma jäeti avalikustamata. 

Portsmouthi peatreener John Mousinho sõnas, et klubi näeb eestlases olulist täiendust keskväljale.

"Meil on hea meel jätkata suvist täiendamist Rocco palkamisega. Ta annab meile keskväljal palju füüsilisust, kuid tunneb end palliga väga mugavalt. Rocco on viimastel aastatel teinud suuri arengusamme ning on endiselt noor mängija, mistõttu usume, et ta suudab meie juures veelgi areneda," ütles Mousinho.

Shein alustas oma klubikarjääri Floras, kus jõudis mängida ka eurosarjades. Sealt siirdus ta Hollandi klubisse Utrecht ning veetis aega ka Dordrechti ridades. 2025. aasta alguses liitus ta Norra kõrgliigaklubi Fredrikstadiga, aidates meeskonnal lõppenud hooajal lõpetada Eliteserieni kaheksandal kohal.

Eesti koondise eest on Shein pidanud 25 kohtumist. Debüüdi tegi ta rahvusmeeskonnas 2022. Aastal, kus mängisid sõpruskohtumisel Albaania vastu.

Portsmouth lõpetas möödunud hooajal Inglismaa esiliigas ehk Championshipis 18. kohal. Klubi valmistub nüüd teiseks järjestikuseks hooajaks tugevuselt teisel liigatasemel, kus hakkab mänguaega püüdma ka Eesti koondise poolkaitsja Rocco Shein.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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