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Läti alistas Austria võimsa 46-punktilise ülekaaluga

Korvpall
Läti - Austria mäng
Läti - Austria mäng Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Romans Koksarovs
Korvpall

Läti meeste korvpallikoondis lõpetas 2027. aasta maailmameistrivõistluste valikturniiri esimese etapi võimsa 112:66 võiduga Austria üle ning kindlustas koha järgmises valikringis.

Läti alustas kohtumist tagasihoidlikult ja avaveerandi järel oli seis viigis 22:22. Teisel veerandajal haarasid võõrustajad aga kindlalt initsiatiivi ning kasvatasid poolajaks edu 54:42-le. Teisel poolajal suurenes vahe kiiresti ning lõpuks teeniti koguni 46-punktiline võit.

Võitjate resultatiivseim oli Martins Laksa 20 punktiga, tabades seitsmest kolmepunktiviskest kuus. Arturs Zagars ja Rihards Lomažs viskasid 15 ning Arturs Strautinš 14 punkti. Tomas Skuja jagas 10 korvisöötu.

Läti peatreener Janis Gailitis kiitis kohtumise järel meeskonna esitust.

"Olen mängijate üle uhke ja mängu kvaliteediga rahul. Tahtsime mängida kiiresti, füüsiliselt ja suure energiaga ning leidsime rünnakul häid lahendusi. Meeskond on nende nelja mänguga selgelt edasi arenenud," sõnas Gailitis.

Kolme võiduga lõpetas Läti F-alagrupi teisel kohal ning pääses teise valikringi koos alagrupi võitja Poola ja Hollandi koondisega.

Teises valikringis kohtub Läti augusti lõpus kodus Iisraeliga ja võõrsil Horvaatiaga. Novembris võõrustatakse Saksamaad ning mängitakse võõrsil Iisraeli vastu. Valiksari lõpeb 2027. aasta veebruaris kodumänguga Horvaatia vastu ja võõrsil Saksamaaga.

Kolm paremat koondist pääsevad 2027. aasta maailmameistrivõistluste finaalturniirile Kataris, ülejäänud kolm jätkavad võitlust 2028. aasta olümpiamängude eelkvalifikatsioonis.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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