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Vahetusmees Undavi teise poolaja väravad viisid Saksamaa alagrupist edasi

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril alistas Saksamaa laupäeval E-alagrupis vahetusmees Deniz Undavi 68. ja 90+4. minuti väravatest Elevandiluuranniku 2:1 ja tagas edasipääsu.

Mõlemad meeskonnad raiskasid laupäevase kohtumise jooksul ohtralt võimalusi ja suurt osa mängust kontrollinud Elevandiluurannik on tulemuses kahtlemata pettunud. Maailma edetabeli 33. koondis läks mängu juhtima 30. minutil.

Yan Diomande mängis vasakul äärel Joshua Kimmichi üle ja kuigi tema madalale tsenderdusele järgnenud Amad Traore löök takerdus kaitsjatesse, põrkas pall endisele AC Milani keskväljamehele Franck Kessie'le, kes ei eksinud mõnelt meetrilt.

Saksamaa leidis lõpuks viigivärava 68. minutil, mil kaheksa minutit varem vahetusest väljakule pääsenud Stuttgardi ründaja Deniz Undav lükkas väravaesisel võrku teise vahetusmehe Nadiem Amiri täpse tsenderduse.

Mängu viimastel minutitel otsisid mõlemad meeskonnad võiduväravat. 88. minutil oli Elevandiluurannikul suurepärane võimalus, ent meeskonnakaaslaselt täpse söödu saanud Simon Adingra jäi liiga kauaks mõtlema ning ei suutnudki sakslaste karistusalas löögini jõuda; teisel pool väljakut pidi häid tõrjeid tegema Yahia Fofana.

Organiseeritumalt mänginud Saksamaa sai oma tahtmise matši neljandal lisaminutil, mil Felix Nmecha andis keskväljal täpse söödu Elevandiluuranniku karistusalla liikunud Undavile ning vahetusmees realiseeris pärast head esimest puudet oma võimaluse.

Ühtlasi sai avamängus Curacao 7:1 alistanud Saksamaast võõrustajariikide Mehhiko ja USA järel kolmas koondis, kes on alagrupist edasipääsu taganud.

E-alagrupp

Saksamaa

2
:
1

Elevandiluu­rannik

90:00

  • Undav68'
  • Undav90+4'
  • Kessie30'

Toimetaja: Anders Nõmm

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