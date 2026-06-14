Saksamaa alistas Curacao koguni 7:1

Felix Nmecha viis neljakordse maailmameistri juba 6. minutil juhtima. Curacao sai oma esimese pealelöögi kirja alles 19. minutil, aga paar minutit hiljem avanes neil uus võimalus Manuel Neuerit proovile panna ja siis suutis Livano Comenencia palli legendaarse kindamehe seljataha saata, viigistades seisu 1:1-le.

Saksamaa pani seejärel Curacao surve alla ning 38. minutil taastas eduseisu Niko Schlotterbeck. Eduseisu kasvatas veelgi Kai Havertz, kes realiseeris avapoolaja üleminutitel Curacao kaitsja veale järgnenud penalti.

Minut pärast teise poolaja algust lõi Saksamaa neljanda värava Jamal Musiala. Selle väravaga oli mängu saatus otsustatud, aga 68. minutil sai jala valgeks Nathaniel Brown ja kümme minutit hiljem ka Deniz Undav. Lõppseisu vormistas 88. minutil Havertz.

Ööl vastu esmaspäeva toimub veel kolm mängu: kell 23 lähevad omavahel vastamisi Holland ja Jaapan, kell 2 kohtuvad Elevandiluurannik ja Ecuador ning kell 5 läheb pall mängu Rootsi ja Tuneesia vastasseisus.

Enne mängu:

Jalgpalli MM-i neljas mängupäev algab tõelise Taaveti ja Koljati heitlusega. Saksamaa on rahvusvahelises jalgpallis olnud aastakümneid suurjõud. Ainuüksi maailmameistrivõistlustelt on Saksamaal ette näidata 12 medalit, millest neli on kuldsed (1954, 1974, 1990, 2014). Samas kujunesid eelmised kaks MM-i sakslaste jaoks suureks pettumuseks, sest nad piirdusid nii 2018. kui ka 2022. aastal ühe võiduga ja langesid välja alagrupifaasis.

2023. aasta sügisel asus Die Mannschafti tüüri juurde endine Müncheni Bayerni loots Julian Nagelsmann, kelle käe all võideti valiksarjas kuuest mängust viis ning MM-ile saabuti üheksa järjestikuse võidu pealt.

Tosin aastat tagasi maailmameistriks kroonitud meeskonnast on tänavusel turniiril ainsana kohal legendaarne väravavaht Manuel Neuer, kelle Nagelsmann meelitas kahe aasta pikkuse pausi järel tagasi rahvuskoondisesse. Neueri kõrval võib Saksamaa suurimaks tugevuseks pidada keskvälja, kus on kandvas rollis ründava suunitlusega Jamal Musiala ja Florian Wirtz.

Kariibi meres paiknev Curacao teeb oma debüüdi MM-il ja on ühtlasi väikseim riik, mis kvalifitseerunud finaalturniirile. Kuigi pealtnäha on 156 000 elanikuga väikeriik selge autsaider, siis lähemal vaatlusel on Curacao koondisel kõvasti sisu.

Meeskonda juhendab teenekas hollandlane Dick Advocaat. 26 koosseisu valitud mehest 25 on sündinud Hollandis ja peaaegu kõik on seal ka jalgpallihariduse saanud. Koondise liidriteks on poolkaitsjatest vennad Leandro ja Juninho Bacuna. X-faktoriteks võivad osutuda äärtel tegutsevad Livano Comenencia ja Tahith Chong.