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Tobreluts püstitas takistusjooksus veteranide maailmarekordi

Kergejõustik
Indrek Tobreluts
Indrek Tobreluts Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Kergejõustik

Endine laskesuusataja, praegu Tuuli Tomingast juhendav Indrek Tobreluts püstitas Jõhvis Eesti karikavõistlustel 3000 meetri takistusjooksus uue M50 vanuseklassi maailmarekordi.

Aprillis 50-aastaseks saanud Tobrelutsu ajaks sel distantsil oli 9.28,24, mis on koguni kümne sekundi võrra parem senisest rekordist, vahendab Marathon100.com.

Seni kehtinud maailmarekord M50 vanuseklassis oli norralase Nils Undersakeri poolt 1989. aastal joostud 9.38,8. Ka Undersaker oli rekordit joostes 50-aastane.

Tobrelutsule andis see 3000 m takistusjooksus Jõhvis teise koha. Temast oli kiireim vaid Rainer Kravets (9.27,28). Viiel korral olümpiamängudel laskesuusatamises osalenud Tobreluts on veteranide vanuseklassis jooksualadel tulnud ka maailma- ja Euroopa meistriks.

Toimetaja: Anders Nõmm

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