Sheini koduklubi Fredrikstad vallandas võidumängu järel peatreeneri

Hagenist sai 2023. aastal Fredikstadi esindusmeeskonna abitreener ja 2024. aasta suvel peatreener. Fredrikstad saavutas samal aastal Norra kõrgliigas kuuenda koha ja krooniti 18-aastase pausi järel Norra karikavõitjaks, millega kindlustati koht Euroopa liiga kolmandas eelringis, vahendab Soccernet.

Tänavune hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude, sest karikasasrjast langeti välja veerandfinaalis ja koduliigas ollakse üheksa vooru järel kümnendal kohal. Hageni viimaseks mänguks Fredrikstadi peatreenerina jäi laupäevane 2:1 võit kodus HamKami üle, millele eelnes neljamänguline kaotuste seeria.

Norra meedia teatel on peamine kandidaat vabanenud ametikohale 34-aastane taanlane Casper Röjkjaer, kes töötab praegu Taani kõrgliigaklubi Nordsjaellandi abitreenerina.

Shein, kes liitus Fredrikstadiga 2025. aasta alguses, oli Hageni käe all põhimängija ja mõnes mängus kandis ka kaptenipaela.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.