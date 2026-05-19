X!

Sheini koduklubi Fredrikstad vallandas võidumängu järel peatreeneri

Jalgpall
Andreas Hagen.
Andreas Hagen. Autor/allikas: Fredrikstad Fotballklubb/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Sheini koduklubi Fredrikstad lõpetas koostöö peatreener Andreas Hageniga.

Hagenist sai 2023. aastal Fredikstadi esindusmeeskonna abitreener ja 2024. aasta suvel peatreener. Fredrikstad saavutas samal aastal Norra kõrgliigas kuuenda koha ja krooniti 18-aastase pausi järel Norra karikavõitjaks, millega kindlustati koht Euroopa liiga kolmandas eelringis, vahendab Soccernet.

Tänavune hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude, sest karikasasrjast langeti välja veerandfinaalis ja koduliigas ollakse üheksa vooru järel kümnendal kohal. Hageni viimaseks mänguks Fredrikstadi peatreenerina jäi laupäevane 2:1 võit kodus HamKami üle, millele eelnes neljamänguline kaotuste seeria.

Norra meedia teatel on peamine kandidaat vabanenud ametikohale 34-aastane taanlane Casper Röjkjaer, kes töötab praegu Taani kõrgliigaklubi Nordsjaellandi abitreenerina. 

Shein, kes liitus Fredrikstadiga 2025. aasta alguses, oli Hageni käe all põhimängija ja mõnes mängus kandis ka kaptenipaela.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

08:05

Sheini koduklubi Fredrikstad vallandas võidumängu järel peatreeneri

18.05

Meedia: Guardiola lahkub hooaja lõpus Manchester Cityst

18.05

Yamal jätab Hispaania esimese mängu vahele, Fermin Lopez läheb noa alla

18.05

Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

18.05

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

18.05

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

18.05

Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi

17.05

Man United tagas Inglismaal kolmanda koha

17.05

VIDEO | Paide - Levadia mängu esimene pooltund tõi neli väravat

sport.err.ee uudised

09:13

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

08:36

Spursil läks Thunderi alistamiseks vaja kahte lisaaega

08:05

Sheini koduklubi Fredrikstad vallandas võidumängu järel peatreeneri

18.05

Meedia: Guardiola lahkub hooaja lõpus Manchester Cityst

18.05

Yamal jätab Hispaania esimese mängu vahele, Fermin Lopez läheb noa alla

18.05

Lips finaalseeria puhkepäevadest: ei usu, et kummalgi tükid taga oleks

18.05

ETV spordisaade, 18. mai

18.05

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud! Uuendatud

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

18.05

Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

18.05

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

18.05

EOK sõlmis juhtimiskultuuri tugevdamiseks koostöölepingu advokaadibürooga

18.05

Lucas Leok jäi Saksamaa MV etapil napilt üldvõiduta

18.05

Glinka teenis Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis kindla võidu

18.05

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

18.05

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

18.05

Rahvusvaheline võimlemisliit näitas agressorriikidele rohelist tuld

18.05

Vanker ja Lõhmus said Rumeenias kaela hõbeda, Teppan ja Hurt tulid pronksile

18.05

Vaidem tõusis viimaste meetritega Rõuge rattamaratoni võitjaks

18.05

Lusti nihkus 6000 punkti piirile lähemale

loetumad

18.05

Drell aitas Reali kukutada

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

18.05

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

18.05

Seitsmenda mängu võitnud Cavaliers pääses idas finaali

18.05

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

17.05

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi

18.05

Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

18.05

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud! Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo