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Ekspert seostab suurepärast hooaega tegevat Sheini suure klubivahetusega

Jalgpall
Rocco Robert Shein.
Rocco Robert Shein. Autor/allikas: Fredrikstad Fotballklubb﻿/Facebook
Jalgpall

Saksamaa üleminekuekspert Dominik Schneider kirjutab, et Eesti jalgpallikoondise poolkaitsjat Rocco Robert Sheini võib lähiajal ees oodata märkimisväärne karjäärihüpe.

Fredrikstadi ridades käesolevat hooaega hästi alustanud poolkaitsjal on Schneideri sõnul laual pakkumine nii ühelt Norra kõrgliiga tippklubilt kui ka Inglismaa esiliiga ehk Championshipi meeskonnalt. Lisaks olevat eestlasest huvitatud Cardiff City ja Millwall, kes mängivad mõlemad samuti Championshipis, vahendab Soccernet.ee.

Usaldusväärsete ülemineku-uudiste avaldamisele keskenduvas portaalis Fussballtransfers töötav Schneider toob välja ka võimaliku üleminekusumma, mis jääb tema hinnangul kolme ja viie miljoni euro vahele.

Võrdluseks – kolme miljoni euro eest soetas Bremeni Werder äsja Londoni Arsenalilt Eesti esiväravavahi Karl Jakob Heina mängijaõigused. Rohkem on läbi aegade makstud vaid kahe eestlase eest – paarkümmend aastat tagasi liikus Mart Poom Derby Countyst Sunderlandi 3,75 miljoni euro ning kümme aastat tagasi Ragnar Klavan Augsburgist Liverpooli viie miljoni euro eest.

"Norra kõrgliiga tippklubi" saab tähendada üldiselt vaid ühte neljast riigi rikkamast klubist. Bodö/Glimt on viimastel aastatel olnud sportlikult ja seeläbi ka rahaliselt väga edukas eurosarjades, miljardäri Kjell Inge Rökke omanduses olev Molde on hästi teeninud mängijate müügist, Bergeni Brann toetub suurele fännibaasile ja teenib seetõttu samuti hästi ning Rosenborgi kannab ajalooline tähtsus.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

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