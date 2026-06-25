Endine poolmaratoni maailmarekordimees sai pika võistluskeelu

30-aastane Kandie sai mullu varakevadel esmase võistluskeelu, kui keeldus võistlusvälisel ajal dopinguproovi andmast. Keenia antidoping tegi oma uurimise käigus kindlaks, et Kandie on riigi võimudele esitanud valedokumente ning ühtlasi tegi ta kodumaal meditsiiniõele 12 kuu jooksul oma kontolt 11 makset.

Kandie võistluskeeld hakkab kehtima tagasiulatavalt 2025. aasta 14. märtsist ehk taas võistlema pääseb ta 2032. aasta märtsi keskel, kui ta on 36-aastane.

2020. aastal Valencia poolmaratoni võites püstitas ta uueks maailmarekordiks 57.32, lüües senise tippmargi üle ligi poole minutiga. Alates selle aasta märtsist on poolmaratoni maailmarekordimeheks Jacob Kiplimo 57.20-ga.

Valencias võidutses ta veel ka 2022. ja 2023. aastal, lisaks on ta kuulsamatest poolmaratonidest võitnud ka Istanbuli ja Praha jooksud. 2023. aastal tuli ta Keenia koondisga krossijooksu maailmameistriks.