Keenia jooksja saab 14 aastat hiljem medali, millega peaks kaasnema ametikõrgendus

Tollal pääses finaali kolm Venemaa jooksjat, kelle tulemused on tagantjärele erinevatel hetkedel seoses dopinguproovide ülekontrollimisel positiivseks osutumisega tühistatud.

Juba varem olid maha kriipsutatud Maria Savinova ja Jelena Aržakova tulemused. Umbes aasta eest sai selgeks ka, et rahvusvaheline spordikohus ei rahulda Jekaterina Gulijeva (endine Poistogova) kaebust.

Küll aga ei otsustanud spordikohus seda, mida tulemustega edasi teha ehk kas mõni medal jääb välja jagamata või antakse järgmisele. Ümberjagamise kinnitas alles nüüd ROK.

Endiselt jääb olümpiavõit Lõuna-Aafrika esindajale Caster Semenyale (1.57,23), kelle järel kuulub hõbe Pamela Jelimole (Keenia; 1.57,59) ja pronks Alysia Johnson Montanole (USA; 1.57,93).

Seejuures eriti pentsik on Jelimo olukord, sest alguses jäi ta esikolmikust välja ega tõusnud Londonis pjedestaalile. Pärast Savinova diskvalifitseerimist korraldati talle 2022. aastal kodumaal Nairobis tseremoonia, kus jooksja sai kätte pronksi.

Seejärel otsustas aga Venemaa kergejõustikuliit tagantjärele tühistada ka Gulijeva tulemuse ja Jelimo tõusis justkui teisele kohale, aga ametlik kinnitus tuli sellele alles nüüd.

Millal ja kuidas ta uue auraha kätte saab, pole veel teada. "Doping on nuhtlus, mis on mulle läinud maksma nii palju võimalusi võita auhinnarahasid kui ka takistanud edutamist minu töökohal Keenia politseis, kus meil on rahvusvahelistel võistlustel eesmärgid," tunnistas ta BBC Africale.

Nüüd võib 36-aastane Jelimo seoses koha paranemisega oodata ka ametikõrgendust.