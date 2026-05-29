"Spordipühapäev" vaatab tagasi Kalevi ja Cramo pikaajalisele koostööle

Maikuu viimane "Spordipühapäev" pakub mõtteid Eesti korvpalli aastakümneid kujundanud koostöö osas ning uurib meie maantee- ja mootorratturite väljavaateid.

Ühes Eesti korvpallimeistrivõistlustega lõppeb enam kui kaks aastakümmet kestnud Kalev/Cramo ajastu. Sõna saab klubi president Toomas Linamäe.

Maanteerattur Madis Mihkels sõitis Itaalia velotuuril välja senise kõrgeima koha suurtuuride etappidel. Hindame endiselt noore sportlase arengut.

Mootorrattaga ringradasid mõõtvale Hannes Soomerile avanes oodatud võimalus, debüüt BMW tehasemeeskonnas superbike'ide MM-sarjas. Küsime, mida see tähendab ja mis edasi saada võib.

Tiit Karuksi kuu kommentaar keskendub Eesti Olümpiakomitee presidendivalimistele.

Kuulake Vikerraadiot pühapäeval, 31. mail kell 18.15. Saadet juhib Johannes Vedru.