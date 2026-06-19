Tallinnas toimub Euroopa suurim fännklubide korvpalliturniir

"Leedust alguse saanud tagasihoidlikust fännide mõõduvõtust on tänaseks kasvanud elujõuline traditsioon, mis on tugevam kui kunagi varem ning BC Kalev/Cramo fännklubi on selle suursündmuse võõrustajaks teist korda ajaloos," rääkis ürituse juht Tõnu Schmidt.

Algusest peale on turniiri eestvedajad olnud väliselt suured rivaalid – Leedu klubide Žalgirise ja Rytase fännid -, aga selline üritus on just inimestevahelise suhtlemise parendamiseks. Eestisse tulemise taga on aga leedukad ise, sest neil on eelmisest korrast head mälestused ja siia tullakse rõõmuga tagasi.

"BC Kalev/Cramo fännklubile on see väga suur au, et meile usaldatakse nende jaoks nii tähtsa spordiürituse korraldamine. Kuna turniir toimub Tallinnas, siis saime kaasata väga palju Eesti klubisid ja sel korral on peale meie esindatud ka Haljala NGU, Hepa Rapla, Pärnu, Viimsi ja Keila KK fännid," lausus Schmidt.

"Oleme aastatega kasvanud ainulaadseks ürituseks kogu Euroopas ja meil on hea meel taas tulla Eestisse. BC Kalev/Cramo fännklubi tegi eelmisel korral väga tubli korralduse ja ootame juba põnevusega, mida uut nad sel korral välja on mõelnud," kiitis Rytase fännklubi esimees Laurynas Dapkevicius.

Schmidt sõnab, et kuna tegu on korvpalliklubide fännidega, siis nendega on alati kaasas lipud, laulud ja trummid. Kohale on oodata väga häälekat publikut ja kõiki tiime kannustatakse kõvasti. Leedust on siia tulemas mitu suurt bussitäit fännklubide fänne.

2019. aastal Eestis toimunud turniiril selgus võitja alles kolmandal lisaajal ja ka sel korral on oodata palju tasavägiseid kohtumisi. Kutsed saadeti samuti Poola ja Soome klubidele, kuid kahjuks neid veel sel korral platsil ei näe. "Kuna eestlased on tuntud oma hästi organiseeritud ürituste poolest, siis pürgime ka meie ajaloo parima korralduse poole ja anname endast kõik, et meeskondadel ja fännidel tuleks üks unustamatu päev. Pärast 48 mängu korvpallisaalis on samavõrd oluline sellele järgnev, sest alati peetakse meeleolukas bankett, kus fännid saavad omavahel muljeid ja kontakte vahetada ning valida välja järgmise aasta korraldaja", selgitas Schmidt.