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Vilniuse Rytase fännid võitsid Tallinnas toimunud turniiri

Korvpall
Fännklubide korvpalliturniir
Fännklubide korvpalliturniir Autor/allikas: Erakogu
Korvpall

Tallinnas toimunud Euroopa suurima fännklubide korvpalliturniiri võitsid Vilniuse Lietuvos Rytase poolehoidjad.

Laupäeval Tallinnas Õismäe Sportmängude hallis aset leidnud järjekorras 27. Baltikumi fännklubide korvpalliturniir kujunes tõeliseks korvpallipeoks. Pingelise ja ülihääleka spordipäeva lõpuks viis suure karika koju Vilniuse Lietuvos Rytase fännklubi, kes tegi puhta töö nii korvpalliväljakul kui ka õhtusel meeleolukal banketil.

Tänavune turniir tõi Tallinna kokku 16 fännklubi võistkonda Eestist, Lätist ja Leedust. Ürituse peakorraldaja ja BC Kalev/Cramo fännklubi eestvedaja Tõnu Schmidt kinnitas, et suursündmus sujus viimse detailini plaanipäraselt ning osalejad jäid korraldusega väga rahule.

"Kõik läks täpselt nii, nagu olime mõelnud ja planeerinud. 16 meeskonda ja mitu bussitäit kohale sõitnud fännide fänne lõid Õismäe hallis suurepärase atmosfääri. Kõige olulisem on see, et tiimid jäid rahule ja lahkuvad Eestist parimate emotsioonidega. Tõestasime taas, et fännikultuur on Baltikumis elujõulisem kui kunagi varem," ütles Schmidt.

Väljakul pakkusid meeskonnad ülipingelisi ja tasavägiseid lahinguid, kuid turniiri sportlikuks valitsejaks osutus sel aastal Vilniuse Lietuvos Rytas. Seitsmest Eesti võistkonnast said esikümnesse kolm, aga leedukate domineerimine ei piirdunud ainult korvpallisaalis. Pika ja eduka spordipäeva lõpetas pidulik bankett, kus võeti mõõtu traditsioonilises korvpallialases viktoriinis. Ka seal näitas parimaid teadmisi Rytase fännklubi, kes kindlustas endale turniiri sümboolse topeltvõidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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