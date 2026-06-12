Urmo Sitsi määrati käsipalli Meistrite liiga poolfinaalimängul delegaadiks

Urmo Sitsi on määratud delegeerima 13. juunil Kölnis Euroopa Käsipalliföderatsiooni (EHF) Meistrite liiga poolfinaali kohtumist SC Magdeburg ja Füchse Berlin vahel.

Sitsi hinnangul on final four Champions League-i finaalmängud justkui ühe mängu formaadis võistlus, kus väga võrdsete võistkondade vahel ei ole favoriite: "Mitmel eelneval aastal on võitnud meeskond, keda selleks eelnevalt väga ei pakuta. Kindlasti tulevad väga põnevad ja võitluslikud mängud."

Füchse Berlin ja SC Magdeburg viimasest kolmest kohtumisest on väljunud võidukalt kõigil kordadel SC Magdeburg.

Kohtumine toimub Eesti aja järgi kell 16:00 ning on jälgitav otse eetris EHF TV vahendusel