Alvaro Arbeloa ei jätka Madridi Reali peatreenerina

Alvaro Arbeloa
Alvaro Arbeloa Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Alates jaanuaris Madridi Reali juhendanud Alvaro Arbeloa kinnitas, et lahkub käimasoleva hooaja järel esindusmeeskonna eesotsast.

43-aastane Arbeloa oli eelnevalt Reali reservmeeskonna juhendaja, aga määrati jaanuaris pärast Xabi Alonso lahkumist tema asemele. Nüüd seostavad kuulujutud selle positsiooniga aga Portugali legend Jose Mourinhot.

Arbeloa välistab enda jätkamise ja ka võimaluse, et ta saab Mourinho meeskonnas mingi muu rolli. "Moul on fantastiline tehniline tiim. Ta on enda ümber head inimesed. Kui ta tuleb Madridi, siis tuleb ta oma tiimiga," sõnas hispaanlane reedel pressikonverentsil. "Pole mingit võimalust, et mina sinna kuuluks. Minu tulevik... mõtlen selle peale esmaspäeval."

Arbeloa oli aastatel 2009-2016 Madridi Reali mängija, hiljem ka noortetreener. Reali reservmeeskonna peatreeneriks sa ta 2025. aastal. Ta loodab, et jõuab kunagi mingil moel klubi juurde tagasi. "Loodan, et see tähendab "kohtumiseni". Olen seda alati oma koduks pidanud, olen erinevates rollides Madridis olnud 20 aastat," lisas Arbeloa.

Madridi Real ei võitnud sel hooajal ainsatki tiitlit. Arbeloa tõenäoline asendaja Mourinho on alates eelmisest aastast Lissaboni Benfica juhendaja, aga tegutses perioodil 2010-2013 ka Reali peatreenerina, aidates klubi ühe liigatiitli ja ühe karikavõiduni.

Toimetaja: Siim Boikov

Alvaro Arbeloa ei jätka Madridi Reali peatreenerina

