Mbappe ja Reali vahel on tunda hõõrumist

Madridi Real alistas Hispaania jalgpalli kõrgliiga 36. vooru kohtumises kodus Oviedo Reali 2:0, kuid rohkem pälvis tähelepanu klubi tähtmängija Kylian Mbappega seonduv.

27-aastane prantslane jäeti algselt pingile ja vahetati väljakule 69. minutil, kui Real oli juba 1:0 juhtimas. Meeskonna teisele väravale andis ta resultatiivse söödu.

Publik ei võtnud aga Mbappe sissevahetamist hästi vastu, kuna heidab talle ette hiljutist otsust lennata vigastuspausi ajal Sardiiniasse. Sestap oli publiku seast kosta mängija väljavilistamist.

Pärast mängu sõnas Mbappe ajakirjanikele, et on klubis praegu alles neljas valik ründaja kohale. Pingilt alustamine ei olevat põhjustatud vigastusest.

"Ma olen sada protsenti terve. Ma ei ole mänginjud, sest peatreeneri jaoks olen koosseisus neljas ründaja [Franco] Mastanduono, Vini [Vinicius Junior] ja Gonzalo [Garcia) järel," lausus ta reporteritele.

"Ma olin valmis alustama, see oli tema otsus ja seda tuleb alati austada. Mul ei ole [peatreener Alvaro] Arbeloaga probleeme. Treeneri nägemusega tuleb leppida ja pean paremini mängima, et olla valikus Vini, Gonzalo ja Mastantuono ees."

Arbeloa ütles, et ta ei saa panna Mbapped algkoosseisu, kui ta jäi eemale mängust Barcelonaga ega olnud nõus seisukohaga, et prantslane on tema neljas valik.

"Ma vestlesin temaga enne mängu ja ma ei tea, mida ta võis sellest välja lugeda," sõnas hispaanlane. "Minu jaoks on väga selge, et mängija, kes ei saanud nelja päeva eest pingil olla [mängus Barcelonaga], ei saa täna algkoosseisu. Eriti, kuna see pole finaal või mäng elu ja surma peale."

Arbeloa lisas, et pühapäevases mängus Sevillaga on Mbappe taas algrivistuses.

