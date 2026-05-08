Vaidlus Reali mängijate vahel viis Valverde haiglasse

Väljaanne Marca kirjutas, et Valverde ja Tchouameni vaheline konflikt sai alguse juba kolmapäeval, kui mängijad treeningul tulisesse vaidlusse sattusid. Neljapäeval jõudis tiimikaaslaste vaheline konflikt aga uuele tasemele, kui mängijad üksteisele füüsiliselt kallale läksid. Teadaolevalt lõi Tchouameni tiimikaaslast niivõrd kõvasti, et Valverde kaotas teadvuse ning kukkus peaga vastu lauanurka.

Valverde lahkus Reali treeningkeskusest verisena ning haiglas diagnoositi tal ajupõrutus, mis jätab uruguaylase vähemalt paariks nädalaks väljaku kõrvale.

Valverde postitas neljapäeva õhtul ühismeediasse avalduse, milles kinnitas, et läks tiimikaaslasega tülli, kuid ta eitas füüsilist vägivalda. "Selliseid asju riietusruumides ikka juhtub, tavaliselt lahendatakse nad ka tiimi siseselt ära. Ilmselgelt on selle taga keegi, kes lugusid kiiresti edastab ning kuna Real on alati mikroskoobi all, võimendatakse kõike üle," kirjutas uruguaylane.

"Meil oli [neljapäeval] järjekordne tüli. Selle käigus ma kukkusin ja lõin oma pea vastu lauda, mistõttu hakka mu otsaesisest verd tulema. Minu tiimikaaslane ei löönud mind ja mina ei löönud teda, kuigi mõistan, et see tunduks nii usutavam. Aga seda ei juhtunud," lisas Valverde.

Marca kirjutas, et mängijate vahel tekkisid pinged eelmisel sügisel, kui osa tiimist hakkas avalikult toonase peatreener Xabi Alonso treeningmeetodite vastu protesteerima. Tiimis oli tekkinud kaks leeri, mis ei ühinenud ka pärast seda, kui klubi ja peatreener 12. jaanuaril koostöö lõpetasid. Real mängib tehniliselt Hispaania kõrgliigas veel meistritiitli eest, aga vahe Barcelonaga on neli mänguvooru enne hooaja lõppu 11 punkti. Lisaks toimub pühapäeval Barcelonas legendaarne El Clasico, milles võõrustaja kindlustaks juba viigiga Hispaania meistritiitli.

Neli päeva enne kriitilise tähtsusega kohtumist, pärast Valverde ja Tchouameni konflikti, korraldas Real kriisikoosoleku, milles osalesid klubi president Florentino Perez, peatreener Alvaro Arbeloa ja kapten Dani Carvajal. "Mul on tõesti kahju, see olukord teeb mulle haiget ja see, mida me praegu läbi elame, on valus. Madridi Real on mu elus üks tähtsamaid asju," sõnas Valverde. "Frustratsioon ja pettumus on viinud meid mõttetusse kaklusse, mis kahjustab meie mainet."

Realil on olnud tõeliselt pettumust valmistav hooaeg ja Hispaania jalgpallihiid ei mängi ühegi karika nimel. Pinget on olnud palju ja lisaks Valverde ning Tchouameni konfliktile lisaks kinnitas Alvaro Carreras, et tema ja Antonio Rüdigeri vahel tekkis samuti tavapärasest tulisem vaidlus. Tiimi liider, ründetäht Kylian Mbappe on saanud samuti ohtralt kriitikat, sest hiljuti reie tagalihast vigastanud prantslane käis nädala alguses Sardiinias puhkamas.

Igipõline rivaal Barcelona kasutas neljapäeva õhtul ka võimalust, postitades ühismeediasse pildi, mille allkirjas oli kirjutatud "One big family" (üks suur pere - toim). Tänavuse hooaja viimane El Clasico saab alguse pühapäeva õhtul kell 22.