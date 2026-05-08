X!

Vaidlus Reali mängijate vahel viis Valverde haiglasse

Jalgpall
Federico Valverde
Federico Valverde Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Madridi Reali keskväljamees Federico Valverde kinnitas ühismeedias, et sai tiimikaaslase Aurelien Tchouameniga vaieldes peapõrutuse. Uruguay koondislane eitas füüsilist vägivalda, aga klubi alustas mängijate suhtes distsiplinaarmenetlust.

Väljaanne Marca kirjutas, et Valverde ja Tchouameni vaheline konflikt sai alguse juba kolmapäeval, kui mängijad treeningul tulisesse vaidlusse sattusid. Neljapäeval jõudis tiimikaaslaste vaheline konflikt aga uuele tasemele, kui mängijad üksteisele füüsiliselt kallale läksid. Teadaolevalt lõi Tchouameni tiimikaaslast niivõrd kõvasti, et Valverde kaotas teadvuse ning kukkus peaga vastu lauanurka.

Valverde lahkus Reali treeningkeskusest verisena ning haiglas diagnoositi tal ajupõrutus, mis jätab uruguaylase vähemalt paariks nädalaks väljaku kõrvale.

Valverde postitas neljapäeva õhtul ühismeediasse avalduse, milles kinnitas, et läks tiimikaaslasega tülli, kuid ta eitas füüsilist vägivalda. "Selliseid asju riietusruumides ikka juhtub, tavaliselt lahendatakse nad ka tiimi siseselt ära. Ilmselgelt on selle taga keegi, kes lugusid kiiresti edastab ning kuna Real on alati mikroskoobi all, võimendatakse kõike üle," kirjutas uruguaylane.

"Meil oli [neljapäeval] järjekordne tüli. Selle käigus ma kukkusin ja lõin oma pea vastu lauda, mistõttu hakka mu otsaesisest verd tulema. Minu tiimikaaslane ei löönud mind ja mina ei löönud teda, kuigi mõistan, et see tunduks nii usutavam. Aga seda ei juhtunud," lisas Valverde.

Marca kirjutas, et mängijate vahel tekkisid pinged eelmisel sügisel, kui osa tiimist hakkas avalikult toonase peatreener Xabi Alonso treeningmeetodite vastu protesteerima. Tiimis oli tekkinud kaks leeri, mis ei ühinenud ka pärast seda, kui klubi ja peatreener 12. jaanuaril koostöö lõpetasid. Real mängib tehniliselt Hispaania kõrgliigas veel meistritiitli eest, aga vahe Barcelonaga on neli mänguvooru enne hooaja lõppu 11 punkti. Lisaks toimub pühapäeval Barcelonas legendaarne El Clasico, milles võõrustaja kindlustaks juba viigiga Hispaania meistritiitli.

Neli päeva enne kriitilise tähtsusega kohtumist, pärast Valverde ja Tchouameni konflikti, korraldas Real kriisikoosoleku, milles osalesid klubi president Florentino Perez, peatreener Alvaro Arbeloa ja kapten Dani Carvajal. "Mul on tõesti kahju, see olukord teeb mulle haiget ja see, mida me praegu läbi elame, on valus. Madridi Real on mu elus üks tähtsamaid asju," sõnas Valverde. "Frustratsioon ja pettumus on viinud meid mõttetusse kaklusse, mis kahjustab meie mainet."

Realil on olnud tõeliselt pettumust valmistav hooaeg ja Hispaania jalgpallihiid ei mängi ühegi karika nimel. Pinget on olnud palju ja lisaks Valverde ning Tchouameni konfliktile lisaks kinnitas Alvaro Carreras, et tema ja Antonio Rüdigeri vahel tekkis samuti tavapärasest tulisem vaidlus. Tiimi liider, ründetäht Kylian Mbappe on saanud samuti ohtralt kriitikat, sest hiljuti reie tagalihast vigastanud prantslane käis nädala alguses Sardiinias puhkamas.

Igipõline rivaal Barcelona kasutas neljapäeva õhtul ka võimalust, postitades ühismeediasse pildi, mille allkirjas oli kirjutatud "One big family" (üks suur pere - toim). Tänavuse hooaja viimane El Clasico saab alguse pühapäeva õhtul kell 22.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:49

Vaidlus Reali mängijate vahel viis Valverde haiglasse

12:03

U-17 jalgpallineiud kaotasid sõprusturniiril Iisraeli eakaaslastele

11:27

Pikalt tiitlit oodanud Aston Villa saab Euroopa liigas võimaluse

07.05

Tamme koduklubi on Rumeenia kõrgliigasse naasmisest ühe sammu kaugusel

07.05

Saksamaa tippjalgpallur lõpetab 30-aastaselt karjääri

07.05

Man City naised peatasid Chelsea domineerimise

07.05

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Vapruse alistanud Paide pääses karikafinaali ja tagas koha eurosarjas

06.05

Kirpu skooris taaskord, aga koduklubi tiitlilootus sai hoobi

06.05

Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

sport.err.ee uudised

15:33

Lakers ei ole kohtunike tööga rahul: LeBroni vastu ei vilistata vigu ära

14:49

Vaidlus Reali mängijate vahel viis Valverde haiglasse

14:48

Kärt Pormeister: laps ei ole tõuhobune

14:06

Jõulumäel selguvad murdmaajooksu Eesti meistrid

13:31

Hurricanes teenis Philadelphia üle kolmanda järjestikuse võidu

12:39

Hussarid lähevad laupäeval Tartu maastikumaratonil tiitlit kaitsma

12:03

U-17 jalgpallineiud kaotasid sõprusturniiril Iisraeli eakaaslastele

11:41

Ingrid Neel pääses Floridas paarismängu finaali Uuendatud

11:27

Pikalt tiitlit oodanud Aston Villa saab Euroopa liigas võimaluse

10:50

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

10:21

Suppi sprintis end vihmasel Rahutuuri avaetapil esikümnesse

09:16

Rahvusvaheline kergejõustikuliit ei luba valgevenelasi võistlustulle

08:42

Esinumbrid Thunder ja Pistons teenisid veerandfinaalis teise võidu

08:05

Tiisaar ja Korotkov alustavad MK-hooaega Madridis

07.05

Real kindlustas koha Euroliiga finaalturniiril

07.05

Tamme koduklubi on Rumeenia kõrgliigasse naasmisest ühe sammu kaugusel

07.05

Viljandi võitis viimase sekundi viskest pronksmedali

07.05

ETV spordisaade, 7. mai

07.05

Hendrik Eelmäe: meie rünnak jäi ümmarguseks

07.05

Virves ja Jürgenson katkestasid, avapäeva järel juhib Solberg Uuendatud

loetumad

07.05

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

07.05

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

07.05

Virves ja Jürgenson katkestasid, avapäeva järel juhib Solberg Uuendatud

07.05

Tartu Ülikool sai Pärnust teist korda jagu

07.05

Saksamaa tippjalgpallur lõpetab 30-aastaselt karjääri

07.05

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

07.05

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

07.05

ROK lubab valgevenelastel naasta rahvusvahelisele areenile

07.05

Meeste kurlingukoondis avas MM-i kvalifikatsiooniturniiril võiduarve

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo