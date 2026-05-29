Mourinho sidus end Realiga kolmeks aastaks

Pärast Xabi Alonso lahkumist peatreeneri kohalt tänavu jaanuarikuus määras Real juhendajaks Alvaro Arbeloa, kes kinnitas eelmisel nädalal, et paneb hooaja järel ameti maha.

63-aastast Mourinhot on seostatud Realiga pikemat aega ning reedel kirjutas The Athletic, et ta allkirjastas juba eelmisel nädalal Hispaania suurklubiga lepingu, mis kestab kuni 2029. aasta suveni.

The Athletic lisas, et ametlik teade tuleb pärast klubi presidendivalimisi, mis toimuvad 7. juunil. Väidetavalt kuulusid kandidaatide hulka ka Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri ja Didier Deschamps, kuid Mourinho oli algusest peale klubi presidendi Florentino Pereze esimene valik.

Mourinho juhendas Reali esimest korda aastatel 2010-2013, aidates klubi ühe liigatiitlini ja ühe karikavõiduni. Eelmise aasta septembris suundus ta kodumaale Lissaboni Benficat juhendama.

The Athleticu sõnul on Benfica juba kohtunud Mourinho võimalike ametipärijatega ning nende seas on praegune Fulhami peatreener Marco Silva ja endine Manchester Unitedi juhendaja Ruben Amorim.