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Tiitlikaitsja Inter pööras Napoli vastu kaheväravalise kaotusseisu võiduks

Jalgpall
Lautaro Martinez
Lautaro Martinez Autor/allikas: SCANPIX/IPA/SIPA
Jalgpall

Itaalia jalgpalli kõrgliigas tuli tiitlikaitsja Milano Inter laupäevases kohtumises Napoli vastu välja 0:2 kaotusseisust ja võitis 3:2. Kõik väravad löödi teisel poolajal.

Väravateta lõppenud avapoolaja järel lõi Napoli teise kolmveerandtunni alguses kaks kiiret väravat, kui Matteo Politano 50. ja Rasmus Höjlundi 53. minuti tabamused viisid külalismeeskonna 2:0 ette.

Kaheväravaline eduseis ei kestnud aga kaua: vaid kolm minutit pärast Taani koondise ründaja väravat tegi Lautaro Martinez kodumeeskonna poolt vaadates seisuks 1:2, 82. minutil tõi Marcus Thurami pealöök tabloole viigi ning maailmameister Martinez vormistas siis ise matši esimesel lisaminutil kolm punkti.

Inter on hooaega alustanud kolme järjestikuse võiduga, sama on teinud ka AS Roma, kes alistas laupäeval koduplatsil 2:1 Atalanta. Sealjuures oli nende võit veel dramaatilisem kui Interi oma: Atalanta läks juhtima kaks minutit pärast teise poolaja algust, Mario Hermoso viigistas 89. minutil ning Matias Soule tõi võõrustajatele võidu neli minutit hiljem.

Vooru keskne kohtumine toimub pühapäeval, kui Juventus võõrustab AC Milani. Mõlemad on võitnud oma senised kaks kohtumist.

Toimetaja: Anders Nõmm

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