Suur tüli läks Reali mängijatele maksma kokku miljon eurot

Federico Valverde ja Aurelien Tchouameni. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Madridi Reali jalgpalliklubi määras omavahel konflikti sattunud Federico Valverdele ja Aurelien Tchouamenile mõlemale poole miljoni euro suuruse rahatrahvi.

Valverde ja Tchouameni vaheline konflikt sai alguse juba kolmapäeval, kui mängijad treeningul tulisesse vaidlusse sattusid. Neljapäeval jõudis tiimikaaslaste vaheline konflikt aga uuele tasemele, kui mängijad üksteisele füüsiliselt kallale läksid.

Hispaania meediale teadaolevalt lõi Tchouameni tiimikaaslast niivõrd kõvasti, et Valverde kaotas teadvuse ning kukkus peaga vastu lauanurka. Valverde lahkus Reali treeningkeskusest verisena ning haiglas diagnoositi tal ajupõrutus, mis jätab uruguaylase vähemalt paariks nädalaks väljaku kõrvale.

Real teatas reedel, et määras mõlemale mängijale poole miljoni euro suuruse rahatrahvi. "Mõlemad avaldasid sügavat kahetsust ja vabandasid oma tegude eest. Nad ütlesid, et on valmis vastu võtma mistahes karistuse, mida klubi sobivaks peab," seisis Reali reedeses pressiteates.

Meeskonna peatreener Alvaro Arbeloa rääkis laupäevasel pressikonverentsil, et jäi Valverdele ja Tchouamenile määratud karistusega rahule ning lisas, et kui kedagi peaks tülis süüdistama, siis on süüdlane tema ise. "Nad tunnistasid oma viga, väljendasid kahetsust ja palusid andestust. See oli mulle piisav. Ma ei kavatse neid tuleriidal põletada, sest nad ei vääri seda," ütles Arbeloa.

Arbeloa meenutas seejärel ühte vahejuhtumit oma mängijakarjäärist, kui üks tema meeskonnakaaslane tõi riietusruumi golfikepi, millega lõi teist meeskonnakaaslast. "See, mis juhtub Reali riietusruumis, peaks jääma Reali riietusruumi. Mõnikord juhtub asju, mida ei tohiks juhtuda. Ma ei õigusta nende käitumist, aga olen ise ka kogenud riietusruumis olukordi, mis olid veel hullemad," lisas ta.

Toimetaja: Henrik Laever

