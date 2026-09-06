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Nõmme United loobus Poola peatreeneri teenetest

Premium liiga
Slawomir Cisakowski
Slawomir Cisakowski Autor/allikas: FC Nõmme United/Facebook
Premium liiga

Jalgpalli Premium liigas eelviimasel kohal olev FC Nõmme United andis pühapäeval teada, et klubi on lõpetanud koostöö senise esindusmeeskonna peatreeneri Slawomir Cisakowskiga.

40-aastase poolaka jaoks jäi viimaseks mänguks meeskonna peatreenerina laupäeval toimunud Premium liiga kohtumine Pärnu JK Vapruse vastu, kus Nõmme meeskond pidi võõrsil tunnistama Vapruse 1:0 paremust.

Cisakowski alustas Nõmme Unitedi peatreenerina tööd 2025. aasta alguses. Tema juhendamisel võitis meeskond 2025. aastal esiliiga ning teenis koha Premium liigas.

Käimasoleval hooajal ei ole meeskonna sportlikud tulemused vastanud klubi seatud eesmärkidele ja ambitsioonidele ning sellest tulenevalt otsustati koostöö lõpetada, kirjutab Nõmme United sotsiaalmeedias.

"Täname Slawomiri tema panuse eest Nõmme Unitedisse. Tema teadmised, kogemused ja tööeetika on aidanud edasi nii meie meeskonda kui ka paljusid meie treenereid ja teisi klubiga seotud inimesi. Hindame väga tema panust ja soovime talle edaspidiseks palju edu," sõnas FC Nõmme Unitedi tegevjuht Martin Klasen.

Toimetaja: Anders Nõmm

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