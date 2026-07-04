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Levadia toibus kaotusest Florale kiiresti

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Tallinna FCI Levadia.
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Premium liiga

Jalgpalli Premium liigas said laupäeval võidud kirja liidermeeskond FCI Levadia ja Paide Linnameeskond.

Eelmises mängus Tallinna Flora käest hooaja esimese kaotuse saanud Levadia alistas võõral väljakul Narva Transi 3:1. Mark Oliver Roosnupp viis külalised 35. minutil juhtima ja kaheksa minutit hiljem suurendas eduseisu Bubacarr Tambedou tabamus. Tambedou lõi oma teise ja Levadia kolmanda värava 72. minutil. Transi auvärava eest kandis hoolt Nikita Baljabkin, kes jõudis sihile 90. minutil.

Levadia jätkab tabelis kindla liidrina, edestades lähimat konkurenti Florat kümne punktiga. Trans püsib viimasel ehk kümnendal kohal.

Paide Linnameeskond teenis samuti 3:1 võidu, kui oli koduväljakul üle Pärnu Vaprusest. Abdourahman Badamosi löödud avaväravale vastas 24. minutil viigiväravaga Matthias Limberg, aga 43. minutil taastas paidekate eduseisu Daniel Luts ja 47. minutil vormistas lõppseisu Victor Hugo.

Paide pikendas oma kaotuseta seeria kuuele mängule. Liigatabelis asutakse neljandal real, Vaprus on kuues.

Tabeliseis: 1. Levadia 46 punkti (19 mängust), 2. Flora 36 p (18), 3. Kalju 34 p (19), 4. Paide 32 p (19), 5. Tammeka 23 p (16), 6. Vaprus 23 p (18), 7. United 19 p (18), 8. Harju 19 p (17), 9. Kuressaare 17 p (18), 10. Trans 10 p (18).

Toimetaja: Henrik Laever

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