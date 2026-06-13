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Mängijast treeneriga Trans kaotas tähtsa mängu ja vajus veel sügavamale

Premium liiga
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Premium liiga

Koduse jalgpalli Premium liiga 15. voorus pidi tabeli punane latern JK Narva Trans laupäeval koduväljakul tunnistama FC Nõmme Unitedi 2:1 paremust.

Eelmisel nädalal senise peatreeneri Roman Kožuhhovski teenetest loobunud Transi juhendas laupäevases liigamängus klubi legend Irie, kes on selgi hooajal piirilinna klubi eest väljakul käinud, kuid kes end Unitedi vastu siiski koosseisu ei pannud.

Külalismeeskonna viis avapoolaja eelviimasel minutil juhtima keskväljamaestro Zakaria Beglarišvili, kellele see oli Premium liigas karjääri 150. väravaks. Kaks minutit pärast teise poolaja algust suurendas Nõmme klubi eduseisu Benjamine Chisala ning kuigi Ahmad Gero sahistas 77. minutil Unitedi võrku, oli järjekordne kaotus tõsiasi.

Laupäevane mäng oli Narva jaoks nii-öelda kuue punkti mäng: enne kohtumise algust oli nii Nõmmel kui Kuressaarel tabelis 13 ja Transil 9 punkti, aga et Kuressaare sai samal ajal Andero Kivi 90+5. minuti värava toel 3:2 jagu Harju JK Laagrist, lahutab Transi eelviimasest kohast nüüd seitse punkti. Narva on 15 mängust kaotanud 12, nende väravate vahe on 11:39.

Toimetaja: Anders Nõmm

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