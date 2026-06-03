Narva Trans lõpetas peatreeneriga koostöö

Kolmapäeval teatas Narva Transi jalgpalliklubi, et on lahku läinud peatreener Roman Kožuhhovskist.

"Roman Kožuhhovski ei ole enam meie põhimeeskonna peatreener," ütles klubi president Nikolai Burdakov ERR-i venekeelsele portaalile.

Hiljem teatas Narva Trans sotsiaalmeedias, et nende suhe Kožuhhovski abitreeneri Ilja Lõsakiga on ka lõppenud.

"Käesoleva hooaja tulemuste tõttu on klubi juhtkond otsustanud teha treenerite koosseisus muudatusi. Täname Roman Kožuhhovskit ja Ilja Lõsakit nende professionaalse töö ja panuse eest klubi arengusse. Soovime neile edu edasises karjääris," märkis Narva klubi.

Ukraina treener alustas oma ametiaega Narvas 2025. aasta jaanuaris. Eelmisel hooajal lõpetas meeskond tema juhtimisel viiendal kohal, kuid uus hooaeg on alanud pettumust valmistavalt: pärast 14 vooru on Transil vaid 9 punkti. Selle tulemusega asub meeskond Premium Liiga tabelis viimasel kohal.

Tippliiga klubi Paide oli varem otsustanud sel hooajal peatreeneri välja vahetada: Järvamaa meeskonda juhib aprilli lõpust Tarmo Kink, kes asendas Vladimir Vassiljevit.