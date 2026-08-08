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Käärlöök aitas teiseks tõusnud Kaljul Narvas võidu vormistada

Premium liiga
Rommi Siht
Rommi Siht Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Premium liiga

Koduse jalgpalli Premium liiga 22. voorus alistas Nõmme Kalju laupäeval võõrsil tabeli punase laterna Narva Transi 2:0 ja kerkis teisele kohale.

Külalismeeskond Kalju läks mängu juhtima kaheksandal minutil, kui paremalt äärelt tulnud küljeaudi sisseviske järel ei suutnud Transi mängijad palli oma karistusalas puhtaks lüüa ning väravaesisele jäänud palli saatis võrku Mihhail Orlov.

Võõrustajate jaoks läks olukord veel kehvemaks avapoolaja keskel, kui Josue Doke võttis kuue minuti jooksul kaks kollast kaarti ning Trans mängis alates 36. minutist vähemuses. 66. minutil saatis Rommi Siht kodumeeskonna väravasse akrobaatilise käärlöögi ning Kalju lahkus piirilinnast 2:0 võiduga.

Viimasest neljast mängust kolm võitnud Kalju kerkis 41 punktiga tabelis teiseks, ent on Levadiast (47 punkti) ja Florast (39 punkti) pidanud ka kaks kohtumist rohkem. Eelmised kaks mängu võitnud Trans jätkab viimasel kohal, aga kaotab Kuressaarele vaid viie punktiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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