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Eesti rannavõrkpallurid jäid MK-etappidel põhiturniirist eemale

Rannavõrkpall
Armin Kender ja Urmas Piik
Armin Kender ja Urmas Piik Autor/allikas: Beach44/Facebook
Rannavõrkpall

Eesti rannavõrkpallurid Siim Ennemuist, Patrik Parijõgi, Urmas Piik ja Armin Kender ei suutnud neljapäeval Poolas ja Bulgaarias peetud Futures taseme MK-etappidel kvalifikatsioonist edasi murda ning lõpetasid võistluse avaringis.

Poolas Krakovis pidid kvalifikatsiooni 10. asetusega Ennemuist ja Parijõgi tunnistama Soome vendade Konsta ja Veeti Viljamaa paremust tulemusega 1:2 (21:17, 19:21, 9:15). Viljamaade teekond lõppes siiski juba järgmises ringis, kus nad kaotasid Poola paarile Jaroslaw Lechile ja Michal Koryckile, vahendab Volley.ee.

Bulgaarias Sveti Vlasis jäid kvalifikatsiooni avaringi pidama ka Piik ja Kender, kes kaotasid Tšehhi paarile Tomas Pala ja Ondrej Sotola 0:2 (23:25, 17:21). Tšehhid ei pääsenud samuti põhiturniirile, sest kaotasid otsustavas kvalifikatsioonimängus itaallastele Marco Ulissele ja Giacomo Spadonile.

Sveti Vlasi etapil jätkub Eesti esindatus siiski naiste turniiril, kus põhiturniiril alustavad reedel Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson. C-alagrupis ootavad eestlannasid ees Prantsusmaa, Bulgaaria ja Belgia paarid. Esimeses kohtumises lähevad Kuivonen ja Jürgenson vastamisi belglannade Jade Van Deuni ja Britt Ruysschaertiga. Mängu toimumise aeg on selgumisel.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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