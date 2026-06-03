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Kuivonen ja Jürgenson alustavad MK-etapil põhiturniirilt

Rannavõrkpall
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson võistlevad sel nädalavahetusel Bulgaarias Sveti Vlasis toimuval MK-etapil ning ei pea kvalifikatsioonis tööd rügama. Oma hooaega alustavad ka Urmas Piik - Armin Kender ning Siim Ennemuist - Patrik Parijõgi.

Esimest hooaega koos mängivad Piik ja Kender on Bulgaaria MK-etapi kvalifikatsioonis kümnenda asetusega ning vajavad põhiturniirile pääsemiseks kahte võitu. Avaringi vastased tulevad Tšehhist ning kohtumine seitsmenda asetusega Tomas Pala ja Ondrej Sotola vastu on algamas neljapäeva hommikul, vahendab Volley.ee.

Oma esimest ühist MK-etappi on neljapäeval Poolas alustamas ka Ennemuist ja Parijõgi, kes on kvalifikatsioonis sarnaselt Piigile ja Kenderile kümnenda asetusega. Ennemuisti ja Parijõgi esimene vastane ning mängu aeg on samuti selgumisel.

Neljapäeval toimuvast kvalifikatsioonist pääsevad aga Kuivonen ja Jürgenson, kes on Sveti Vlasi MK-etapi põhiturniiril kuuenda asetusega ning alustavad seega võistlemist reedel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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