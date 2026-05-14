Selgus U-17 jalgpallikoondise koosseis koduseks EM-finaalturniiriks
Peatreener Marko Pärnpuu teatas noormeeste U-17 jalgpallikoondise koosseisu koduseks EM-finaalturniiriks. Valituks osutus 20 mängijat.
Eesti mängib turniiril A-alagrupis, kuhu kuuluvad veel Hispaania, Belgia ja Horvaatia. Avamängu peavad Pärnpuu hoolealused 25. mail kell 20.00 A. Le Coq Arenal Hispaania vastu. 28. mail kohtutakse kell 19.00 Horvaatiaga ja 31. mail kell 14.30 Belgiaga.
Poolfinaalidesse pääsevad edasi mõlema alagrupi kaks parimat. Finaal toimub 7. juunil A. Le Coq Arenal.
Eesti U-17 koondis EM-finaalturniiril:
Väravavahid
Sander Karlsson (10.11.2009) – Hammarby TFF (SWE)
Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri
Kaitsjad
Ron Neltsas (20.05.2009) – FC Elva
Kregor Kalvik (11.07.2010) – Tallinna FC Flora
Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora
Uku Nõmm (05.06.2009) – Pärnu JK Vaprus
Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora
Uku Viiroja (01.07.2009) – Tallinna FC Flora
Poolkaitsjad
Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora
Robert Mihhalevski (10.01.2009) – HJK (FIN)
Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora
Robert Kaasik (08.01.2009) – FC Honka (FIN)
Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United
Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora
Robert Lehtmets (20.10.2009) – Viimsi JK
Ründajad
Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare
Artjom Timakov (01.01.2010) – Tallinna FCI Levadia
Andero Kaares (29.06.2009) – Tallinna FC Flora
Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Marko Pärnpuu – peatreener
Indrek Koser – abitreener
Andrus Lukjanov – väravavahtide treener
Hendrik Nälk – füüsilise ettevalmistuse treener
Sten Ütsmüts – füsioterapeut
Martin Seeman – füsioterapeut
Risto Võsaste – arst
Even Laanemaa – koondise mänedžer
Turniiri ajakava:
A-alagrupp
25. mai kell 14.30: Horvaatia – Belgia, Rakvere linnastaadion
25. mai kell 20.00: Eesti – Hispaania, A. Le Coq Arena
28. mai kell 14.30: Belgia – Hispaania, Rakvere linnastaadion
28. mai kell 19.00: Eesti – Horvaatia, A. Le Coq Arena
31. mai kell 14.30: Hispaania – Horvaatia, Rakvere linnastaadion
31. mai kell 14.30: Belgia – Eesti, A. Le Coq Arena
B-alagrupp
26. mai kell 14.30: Itaalia – Prantsusmaa, Kalevi keskstaadion
26. mai kell 19.00: Montenegro – Taani, Kadrioru staadion
29. mai kell 14.30: Montenegro – Itaalia, Kalevi keskstaadion
29. mai kell 19.00: Prantsusmaa – Taani, Kadrioru staadion
1. juuni kell 14.30: Taani – Itaalia, Kalevi keskstaadion
1. juuni kell 14.30: Prantsusmaa – Montenegro, Kadrioru staadion
Poolfinaalid ja finaal
4. juuni kell 14.30: I poolfinaal, Kadrioru staadion
4. juuni kell 20.00: II poolfinaal, A. Le Coq Arena
7. juuni kell 20.00: finaal, A. Le Coq Arena
Toimetaja: Henrik Laever