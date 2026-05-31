Pärnpuu jäi U-17 koondisega rahule: me ei saa ainult tulemusi vaadata

Eesti noormehed alustasid U-17 EM-finaalturniiri kolmandat alagrupimängu Lillekülas 2200 pealtvaataja ees hästi ning juba teisel minutil oli võimalus Belgia vastu ka juhtima minna, kuid Aston Visse löögi suutis vastaste väravavaht ikkagi tõrjuda.

"Sain kaitsjate vahel palli ja proovisin ära lüüa, aga väravavaht tegi hea tõrje ja kahjuks ei löönud ära seal. Täna oli kindlasti kõige lahtisem mäng võrreldes eelmiste mängudega. Saime palliga rohkem mängida ja tekkis esimesel poolajal ka rohkem võimalusi, kui teistes mängudes kokku. Ütleks, et päris sümpaatne mäng meie poolt," rääkis Visse ERR-ile.

Eesti koondise peatreener Marko Pärnpuu sõnul algab mäng kaitsest. "Tohutu pingutus, siis proovime palliga mängida ja oma momente oodata ja neid luua. [Belgia vastu] saime kohe alguses ühe suurepärase ja lõpus veel standardi. Panime natuke suure Belgia värisema, aga jube kahju, et seda väravat ei löönud," lisas treener.

Eesti noormehed said kodusel EM-il kolm kaotust, aga lõid Hispaaniale ja Horvaatiale värava ning andsid Euroopa parematele südika lahingu. Pärnpuu sõnul jääb ta rahule mängijate pingutusega kõigis kolmes mängus, ideaalis oleks võinud turniiril kusagilt punkti kätte saada.

"Ja kui võib olla kuskil mingil hetkel tundub, et miks te veel sinna ei jookse, seda söötu ei lükka või veel rohkem ei pressi ülevalt, siis teame, et meie jõuvarud ei ole ka lõpmatud," rääkis treener. "Kuni viimase sekundini välja: blokid, hüpati ette. Selle pealt paneksin [hindeks] viie. Kuigi tundub, et kolm kaotust ja pole nagu millegagi rahul olla, siis praegune jõudude ja taseme vahekord on selline, et peame ka sellest heast mängust rõõmu tundma. Me ei saa ainult tulemusi vaadata."

Eesti grupist pääsesid poolfinaali Belgia ja Hispaania, Horvaatia jäi väravate vahe tõttu ukse taha. Esmaspäeval peetakse viimased kaks mängu B-alagrupis, poolfinaalid mängitakse 4. juunil ning finaal toimub 7. juunil Lillekülas.