X!

Pärnpuu jäi U-17 koondisega rahule: me ei saa ainult tulemusi vaadata

Jalgpall
Foto: ERR
Jalgpall

Eesti U-17 noormeeste jalgpallikoondis lõpetas koduse EM-finaalturniiri kolme kaotusega. Viimases mängus tuli tunnistada Belgia eakaaslaste üheväravalist paremust.

Eesti noormehed alustasid U-17 EM-finaalturniiri kolmandat alagrupimängu Lillekülas 2200 pealtvaataja ees hästi ning juba teisel minutil oli võimalus Belgia vastu ka juhtima minna, kuid Aston Visse löögi suutis vastaste väravavaht ikkagi tõrjuda.

"Sain kaitsjate vahel palli ja proovisin ära lüüa, aga väravavaht tegi hea tõrje ja kahjuks ei löönud ära seal. Täna oli kindlasti kõige lahtisem mäng võrreldes eelmiste mängudega. Saime palliga rohkem mängida ja tekkis esimesel poolajal ka rohkem võimalusi, kui teistes mängudes kokku. Ütleks, et päris sümpaatne mäng meie poolt," rääkis Visse ERR-ile.

Eesti koondise peatreener Marko Pärnpuu sõnul algab mäng kaitsest. "Tohutu pingutus, siis proovime palliga mängida ja oma momente oodata ja neid luua. [Belgia vastu] saime kohe alguses ühe suurepärase ja lõpus veel standardi. Panime natuke suure Belgia värisema, aga jube kahju, et seda väravat ei löönud," lisas treener.

Eesti noormehed said kodusel EM-il kolm kaotust, aga lõid Hispaaniale ja Horvaatiale värava ning andsid Euroopa parematele südika lahingu. Pärnpuu sõnul jääb ta rahule mängijate pingutusega kõigis kolmes mängus, ideaalis oleks võinud turniiril kusagilt punkti kätte saada.

"Ja kui võib olla kuskil mingil hetkel tundub, et miks te veel sinna ei jookse, seda söötu ei lükka või veel rohkem ei pressi ülevalt, siis teame, et meie jõuvarud ei ole ka lõpmatud," rääkis treener. "Kuni viimase sekundini välja: blokid, hüpati ette. Selle pealt paneksin [hindeks] viie. Kuigi tundub, et kolm kaotust ja pole nagu millegagi rahul olla, siis praegune jõudude ja taseme vahekord on selline, et peame ka sellest heast mängust rõõmu tundma. Me ei saa ainult tulemusi vaadata."

Eesti grupist pääsesid poolfinaali Belgia ja Hispaania, Horvaatia jäi väravate vahe tõttu ukse taha. Esmaspäeval peetakse viimased kaks mängu B-alagrupis, poolfinaalid mängitakse 4. juunil ning finaal toimub 7. juunil Lillekülas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21:58

Pärnpuu jäi U-17 koondisega rahule: me ei saa ainult tulemusi vaadata

19:44

Paide sai koduväljakul Kuressaare vastu viigipunkti

18:51

Jalgpallifännidele valmistavad muret USA-s peetava MM-i piletihinnad

16:39

U-17 jalgpallikoondis andis viimases mängus Belgiale lahingu

14:00

Jalgpallikoondis peab Balti turniiril hakkama saama ilma Metsata

11:49

Sinjavski pidi mängu varakult pooleli jätma

30.05

PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

30.05

Meistrite liiga võitis Paris Saint-Germain

30.05

Barcelona hankis Inglismaa koondislase

30.05

Pärnu Vaprus sai taas Nõmme Kaljust jagu Uuendatud

sport.err.ee uudised

21:58

Pärnpuu jäi U-17 koondisega rahule: me ei saa ainult tulemusi vaadata

21:26

Martin Juga kerkis rallikrossi EM-sarja liidriks

20:51

Tilga: imelik mõelda, et niimoodi 8400 punkti kokku tuli

20:15

Sünnipäevalaps Mihkels sai Giro viimasel etapil viienda koha

19:44

Paide sai koduväljakul Kuressaare vastu viigipunkti

19:12

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

19:09

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti Uuendatud

18:58

Kullamäe resultatiivne esitus ei päästnud Lietkabelist lõplikust kaotusest

18:51

Jalgpallifännidele valmistavad muret USA-s peetava MM-i piletihinnad

18:21

Ken Ink võitis Poolas karjääri kolmanda ITF J100 turniiri

17:46

Tartu Ülikool toetus hooaja vältel pikale pingile: kvaliteet ei langenud

17:12

Kajak saavutas Porsche ringrajasarja võistlusel Austrias kaks esikohta

16:39

U-17 jalgpallikoondis andis viimases mängus Belgiale lahingu

16:07

Stiven Aas teenis nokaudiga profikarjääri kiireima võidu

15:38

Jürgenson: soovitud tulemust ei tulnud, kuid üldiselt oli edukas ralli

15:04

Swiateki teekond Pariisis lõppes neljandas ringis

14:29

Šalkauskasel jäi Eesti rekordist puudu ainult 0,08 sekundit

14:00

Jalgpallikoondis peab Balti turniiril hakkama saama ilma Metsata

13:37

EstAmi otsustava päeva eel juhivad Raumolin ja Sikk

13:13

Vennad Tõnisted purjetasid Eesti võistkonna pronksini

loetumad

19:09

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti Uuendatud

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

30.05

PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

10:24

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

19:12

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

10:53

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

30.05

VIDEO | Henri Välja üllatas Kalju väravalukku tabamusega oma väljakupoolelt

30.05

Šveitsi hokikoondis noppis taas MM-finaali piletid

30.05

Tassi võimas blokk tõi Legiale poolfinaalis teise võidu

30.05

Prantsusmaa lahtiste naisüksikmäng jätkub tiitlikaitsjata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo