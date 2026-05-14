Pärnpuu EM-i eel: elevus kasvab, peame sellega enne avamängu tegelema

Eesti U-17 vanuseklassi noormeeste jalgpallikoondise peatreener Marko Pärnpuu teatas neljapäeval võistkonna koosseisu koduseks EM-finaalturniiriks.

Noortekoondise peatreeneri valikusse mahtus 20 mängijat. "Peavalu: kolm-neli poissi, kellest kaks on sees ja kaks peavad välja jääma. Põhimõte on see, et need kes on parimad, saavad sisse," tõdes Pärnpuu.

Pärnpuu arvates võiks koondise suurimaks plussiks olla mängijate sisu. "See on kuu-kuult paremaks läinud, meil on olnud ka väga raskeid perioode, kus tulemus on jäänud paari-kolme olukorra taha. Meil on olnud nappe kaotusi ja ka paar suurt kaotust, aga me ei ole suutnud mänge enda kasuks pöörata. Tahaks loota, et see sisu on see, mis nüüd turniiril lõpuks välja tuleb ja aitab mõne mängu ka enda kasuks pöörata," ütles ta.

Peatreeneri sõnul on noored koondislased turniiri eel elevil, aga mitte närvis. "Elevus kasvab, see on ka asi, millega peame enne esimest mängu natuke tegelema. Ma arvan, et nad on heas vormis, nad on enamus mänginud, mõni on vigastusega olnud hädas, aga enamus on neist aprilli ja mai jooksul saanud minuteid."

Eesti jaoks algab turniir kohe võimsalt, kui 25. mail minnakse vastamisi üheksakordse U-17 vanuseklassi Euroopa meistri Hispaaniaga. "Ega valikut pole, tuleb minna! Hispaania on võib-olla kõige tugevam, ega [teised alagrupikaaslased] Horvaatia ja Belgia ole ka oluliselt nõrgemad, pigem samal tasemel. Väga vahet pole, kelle vastu alustada. Eks me valmistume, oleme mänge vaadanud ja proovime leida parima võimaluse, et esineda väärikalt kohe esimeses mängus," kinnitas Pärnpuu.

Toimetaja: Anders Nõmm

