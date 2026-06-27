Inglismaa sai Bellinghami ja Kane'i tabamustest esikoha, Horvaatia teise

Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril tõmmati joon alla L-alagrupi kohtumistele. Pikalt väravat otsinud Inglismaa alistas viimases mängus Panama ja pääses alagrupist edasi esimesena. Horvaatia alistas paralleelselt toimunud mängus Ghana ja sai teise koha, Ghana teenis aga kolmanda koha tiimina edasipääsu.

Vihmases New Jerseys toimunud kohtumine Inglismaa ja Panama vahel küll üsnagi tempokalt, aga kumbki tiim tabamuseni ei jõudnudki.

Inglased tegid avapoolajal üheksa pealelööki ja alustasid ka teisel poolajal aktiivselt, jõudes 62. minutil ka pärale, kui Jude Bellingham nurgalöögist tabamuse kirja sai. Pikalt vastase kaitse kallal pusinud inglased kahekordistasid edu juba viis minutit hiljem, kui Bellingham leidis kena tsenderdusega kapten Harry Kane'i, kes kerkis 11. tabamusega maailmameistrivõistlustel Inglismaa koondise ajaloo enim väravaid löönud mängijaks MM-il. Enne mängu oli ta ühel pulgal Gary Linekeriga.

Teist korda MM-il mänginud Panama võitles aga südikalt lõpuni ning tekitas kohtumise otsustavatel minutitel ka pinget, kuid ei saanud siiski väravat kirja ja Inglismaa lõpetas alagrupiturniiri 2:0 võiduga.

Samal ajal Philadelphias toimunud kohtumises selgitasid Horvaatia ja Ghana välja, kumb läheb alagrupist edasi teisena ja kumb kolmandana. Horvaadid läksid 31. minutil juhtima, kui Petar Sucic kauni kauglöögiga palli ghanalaste väravavõrku saatis.

Ghana tuli teisel poolajal platsile hea energiaga ning tekitas mitu ohtlikku olukorda. 73. minutil leiti standardolukorras kastist kaitsja Derrick Luckassen, kes sahistas esimese puutega Horvaatia väravavõrku. VAR-i abil vaadati olukord pikalt üle, kuid tuvastati, et suluseisu ei olnud ning seis oli pärast seda viigis.

Siis ärkasid aga horvaadid taas üles ning 83. minutil saatis Luka Modric nurgalöögi Ghana kasti, kus kerkis kõige kõrgemale Nikola Vlašic. Torino mehe pealöök viis Horvaatia uuesti juhtima ning enam nad vastasele tabamust ei lubanud, realiseerides 2:1 võidu ning alagrupi teise koha.

Inglismaa teenis kahe võidu ja ühe viigiga seitse punkti, Horvaatia sai kahe võidu ja ühe kaotusega kuus silma. Ghana kogus ühe võidu ja ühe viigiga neli silma, kuid tagas edasipääsu kolmanda koha tiimide arvestuses.

Enne mängu:

Viimase kaheksa aasta jooksul MM-il neljanda koha ning kahel korral EM-il hõbeda saanud Inglismaa koondis unistab sellest, et saaks esimest korda pärast 1966. triumfi MM-tiitli koju viia. Tänavust MM-i alustati vinge võiduga, kui kui Harry Kane'i, Jude Bellinghami ja Marcus Rashfordi tabamustest alistati Horvaatia 4:2. Inglased olid heas hoos, aga sellele järgnes pettumust valmistav esitus Ghana vastu, kus kohtunik jättis 79. minutil Aafrika koondisele penalti vilistamata. Inglased tekitasid küll ohtralt võimalusi, aga väravad jäidki löömata ja mäng lõppes 0:0 viigiga.

Inglismaa on nelja punktiga siiski L-alagrupi tipus ning said öösel vastu laupäeva Uruguay kaotuse järel hea uudise, kui sai kindlaks, et nad on kindlustanud edasipääsu vähemalt kolmanda koha tiimina. Viimases voorus minnakse vastamisi Panamaga, kes pidi tunnistama nii Ghana kui ka Horvaatia üheväravalist paremust ning on paraku võimaluse edasipääsuks minetanud.

Inglismaa jaoks peaks viimase mängu tulemus siiski vägagi oluline olema: L-alagrupi võitja kohtub sõelmängude avaringis ühe kolmanda koha tiimiga ning järgmises ringis ootaks ees kas Mehhiko või taaskord kolmanda koha tiim. L-grupi teine kohtub avaringis kas Portugali või Colombiaga, teises ringis ootaks tõenäoliselt ees võimas Hispaania.

Võiduga kindlustavad inglased igal juhul alagrupis esikoha, sõltuvalt samal ajal toimuva Ghana ja Horvaatia kohtumise tulemusest võib piisada ka viigist ja isegi kaotusest.

Inglismaa peatreener Thomas Tuchel on juba kinnitanud, et tema tiim peab toime tulema ilma jalga vigastanud kaitsja Reece Jamesita. Lisaks on küsimärgi all päev tagasi suure raha eest Manchester Citysse kolinud Elliot Anderson, viimase trenni jättis vahele ka poolkaitsja Declan Rice.

"Olen oma valikutega rahul. Mina panin selle tiimi kokku, olen nende mängijate ja nende tugevustega rahul," rääkis Tuchel. "Loomulikult tahaks kaasa võtta kõik võtmemängijad, tahaks, et nad oleks saadaval. Aga me lahendame probleeme, see on meie töö. See on pikk turniir, me peame edasi liikuma."

Panama mängib maailmameistrivõistlustel teist korda, aga ei ole suutnud 2018. aastal Venemaal ega nüüd Põhja-Ameerikas veel võiduarvet avada. Taanis sündinud, aga omal ajal Hispaania koondist esindanud Thomas Christianseni juhendatavad on kaitses soliidselt üles ehitatud ning suudavad vasturünnakul valusalt torgata. Kaptenipaela kannab ääreründaja Yoel Barcenas, liidriteks on veel poolkaitsja Michael Murillo ja rekordinternatsionaalist kaitsja Anibal Godoy.