Barcelona naised murdsid vastase teisel poolajal ja võitsid Meistrite liiga

Kohtumise avapoolajal hoidis rohkem palli Lyoni võistkond, kuid VAR tühistas nende ainsa värava suluseisu tõttu. Teisel poolajal kallutas Barcelona mängu aga kindlalt enda kasuks.

Skoori avas 55. minutil Ewa Pajor, kes suurendas 69. minutil edu. Barcelona ülejäänud väravad lõi 90. ja 90+3. minutil Salma Paralluelo.

Kuna finaalmäng peeti Ullevaali staadionil Norras, siis oli see eriliselt tähtis õhtu Barcelona ääremängijale Caroline Graham Hansenile, kes kasvas üles mängupaigast vaid mõnesaja meetri kaugusel.

"Terve hooaja jooksul on nii palju toimunud, seega kodus võita ja lõpetada on hämmastav. Eriti eriline on võita kodus nii paljude Barcelona fännide ees," rõõmustas ta. "See on minu koduväljak. Ma kasvasin siin üles. Ma tunnen sellest murust iga meetrit. Seega on see väga eriline ja ma ei jõua ära oodata, mil saan naiskonnaga õhtul välja minna ja pidutseda."

Tegemist oli Barcelona ajaloo neljanda tiitliga ja kõik nende edu on tulnud viimase kuue hooaja jooksul. Lyon on aga kaheksa tiitliga jätkuvalt sarja kõigi aegade edukaim naiskond.

Mõlemad naiskonnad näitasid oma võimu juba põhiturniiril, saavutades tabelis kaks kõrgemat kohta viie võidu ja ühe viigiga, mis tõi ühtlasi koha otse veerandfinaali. Seal oli Barcelona üle Madridi Realist kahe mängu summas 12:2 ja poolfinaalis Müncheni Bayernist 5:3. Lyon alistas aga Wolfsburgi teise mängu lisaaja järel 4:1 ja tiitlikaitsja Arsenali 4:3.