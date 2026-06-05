Mehhiko lõpetas MM-i ettevalmistuse perioodi Serbia vastu suure võiduga

Serbia läks kohtumist juhtima 19. minutil, kui Petar Stanic kasutas ära Mehhiko kaitsjate eksimuse ning lõi palli väravasse. Kodumeeskond vastas 34. minutil, kui kaitsja Johan Vasquez suunas Brian Gutierrezi tsenderduse peaga võrku.

Vahetult enne poolajavilet pääses Mehhiko juhtima Serbia omaväravast. Stefan Bukinaci tagasisööt veeres õnnetult väravavaht Filip Stankovici jalast võrku ning võõrustajad läksid vaheajale 2:1 eduseisus.

Teisel poolajal kasvatas Mehhiko edu veelgi. 57. minutil jõudis väravani Raul Jimenez, kelle tabamus sündis pärast seda, kui Julian Quinonesi löök postist tagasi põrkas. Seejärel saatis Adem Avdic 72. minutil Alexis Vega nurgalöögi järel palli oma võrku ning seisuks sai 4:1. Lõppskoori vormistas vahetult enne normaalaja lõppu Luis Chavez .

Lõpuvile järel valgustas Nemesio Diezi staadioni ilutulestik, kui Mehhiko lõpetas MM-i eelse perioodi positiivsel noodil. 11. juunil kohtub Mehhiko kodusel jalgpalli MM-il A-alagrupi mängus Lõuna-Aafrika Vabariigiga.